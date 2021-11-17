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Эйсмонт ответила на сообщения об условиях Лукашенко Западу
Эйсмонт ответила на сообщения об условиях Лукашенко Западу - РИА Новости, 17.11.2021
Эйсмонт ответила на сообщения об условиях Лукашенко Западу
Глава белорусского государства Александр Лукашенко не обсуждал с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель санкции и "признание", это было бы ниже его достоинства, РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:37
2021-11-17T19:31
в мире
эстония
ангела меркель
мид эстонии
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Глава белорусского государства Александр Лукашенко не обсуждал с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель санкции и "признание", это было бы ниже его достоинства, заявила РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.Ранее министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Лукашенко выдвинул условием прекращения миграционного кризиса на границах ЕС признание его президентом и отмену санкций. Якобы это условие белорусский президент озвучил Меркель во время телефонного разговора в понедельник."Было бы ниже достоинства президента Лукашенко поднимать в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные условия. Ни одного слова о санкциях, и тем более о некоем "признании" в ходе разговоров сказано не было. Тем более что для белорусского общества, избравшего Лукашенко президентом страны, такого вопроса не существует", - сказала Эйсмонт.По ее словам, заявление главы МИД Эстонии "означает, что о том процессе, который сейчас идет по решению проблемы беженцев, в Эстонии в принципе ничего не знают и ничего в нем не значат"."Главе МИД Эстонии стоило бы иметь в виду, что стенограммы данных разговоров хранятся как у нас, так и в Германии. Пусть обращаются к партнерам по Евросоюзу, там им, возможно, предоставят достоверную информацию", - подчеркнула Эйсмонт.Лукашенко и Меркель поговорили по телефону вечером 15 ноября. Позже белорусский президент сообщил, что во время прошедшего в понедельник телефонного разговора предложил Меркель варианты разрешения миграционного кризиса. По словам Лукашенко, Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с членами Евросоюза, после чего контакты будут продолжены.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии осенью 2020 года, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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в мире, эстония, ангела меркель, мид эстонии, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:37 17.11.2021 (обновлено: 19:31 17.11.2021)
 
Эйсмонт ответила на сообщения об условиях Лукашенко Западу

Пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт: на переговорах с Меркель санкции не обсуждались

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Глава белорусского государства Александр Лукашенко не обсуждал с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель санкции и "признание", это было бы ниже его достоинства, заявила РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Лукашенко выдвинул условием прекращения миграционного кризиса на границах ЕС признание его президентом и отмену санкций. Якобы это условие белорусский президент озвучил Меркель во время телефонного разговора в понедельник.
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"Было бы ниже достоинства президента Лукашенко поднимать в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные условия. Ни одного слова о санкциях, и тем более о некоем "признании" в ходе разговоров сказано не было. Тем более что для белорусского общества, избравшего Лукашенко президентом страны, такого вопроса не существует", - сказала Эйсмонт.
По ее словам, заявление главы МИД Эстонии "означает, что о том процессе, который сейчас идет по решению проблемы беженцев, в Эстонии в принципе ничего не знают и ничего в нем не значат".
"Главе МИД Эстонии стоило бы иметь в виду, что стенограммы данных разговоров хранятся как у нас, так и в Германии. Пусть обращаются к партнерам по Евросоюзу, там им, возможно, предоставят достоверную информацию", - подчеркнула Эйсмонт.
Лукашенко и Меркель поговорили по телефону вечером 15 ноября. Позже белорусский президент сообщил, что во время прошедшего в понедельник телефонного разговора предложил Меркель варианты разрешения миграционного кризиса. По словам Лукашенко, Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с членами Евросоюза, после чего контакты будут продолжены.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
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В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии осенью 2020 года, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
 
В миреЭстонияАнгела МеркельМИД ЭстонииАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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