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Новый мэр Краснодара выступает за комплексное развитие каждого микрорайона
Новый мэр Краснодара выступает за комплексное развитие каждого микрорайона - РИА Новости, 17.11.2021
Новый мэр Краснодара выступает за комплексное развитие каждого микрорайона
Приоритетами развития Краснодара должны стать строительство социальных объектов, модернизация транспорта, дорожное строительство, озеленение и комплексное... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:08
2021-11-17T17:08
краснодарский край
краснодар
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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КРАСНОДАР, 16 ноя — РИА Новости. Приоритетами развития Краснодара должны стать строительство социальных объектов, модернизация транспорта, дорожное строительство, озеленение и комплексное развитие микрорайонов с целью создания комфортной городской среды, заявил в среду во время вступления в должность новый мэр города Андрей Алексеенко.Алексеенко был избран городской думой Краснодара по итогам конкурсных процедур. Ранее он занимал должности вице-губернатора края и и.о. мэра кубанской столицы.Новый мэр также намерен запустить программу полной модернизации общественного транспорта.В то же время Алексеенко намерен избавить Краснодар от транзитного транспорта."Эта программа уже реализуется, благодаря поддержке губернатора Краснодарского края на сегодняшний день достигнута договоренность с Росавтодором о проектировании и строительстве недостающей части обхода Краснодара – это соединение двух федеральных автомобильных дорог: Краснодар-Темрюк и Краснодар-Новороссийск. Полностью замкнется кольцо вокруг города с южной стороны и в значительной степени большое количество транзитного транспорта не будет "забивать" улицы города и использовать улично-дорожную сеть. Вместе с реконструкцией в 2022 году участка федеральной дороги "Дон" в границах города с созданием новых развязок это позволит полностью разгрузить краснодарские улицы от потока транзитных машин", - рассказал он.Алексеенко также подчеркнул необходимость разработки комплексного плана развития каждого микрорайона города "с конкретными решениями и четкими сроками по каждой проблеме и каждому объекту".Мы уже начали такую работу по микрорайону Гидростроителей – совместно с теми компаниями, которые осуществляли застройку. Там будут реализовываться с участием этих компаний давно назревшие мероприятия, которые обеспечат максимально возможный комфорт для жителей этих микрорайонов. Каждая краснодарская семья, независимо от того, где она живет – в старом или новом микрорайоне, в центре или пригороде, - имеет право жить достойно, комфортно и безопасно", - заключил мэр.
https://ria.ru/20211117/krasnodar-1759426180.html
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краснодарский край, краснодар, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
17:08 17.11.2021
 

Новый мэр Краснодара выступает за комплексное развитие каждого микрорайона

© Фото : Администрация и городская Дума КраснодараНовый мэр Краснодара Андрей Алексеенко
Новый мэр Краснодара Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Администрация и городская Дума Краснодара
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КРАСНОДАР, 16 ноя — РИА Новости. Приоритетами развития Краснодара должны стать строительство социальных объектов, модернизация транспорта, дорожное строительство, озеленение и комплексное развитие микрорайонов с целью создания комфортной городской среды, заявил в среду во время вступления в должность новый мэр города Андрей Алексеенко.
Алексеенко был избран городской думой Краснодара по итогам конкурсных процедур. Ранее он занимал должности вице-губернатора края и и.о. мэра кубанской столицы.
"Будем строить недостающие социальные объекты во всех районах города, чтобы везде были в шаговой доступности школа, детский сад, поликлиника и хотя бы простейшие условия для занятий спортом, для отдыха. Парковые и прогулочные зоны, велосипедные дорожки. Сегодня в городе одновременно строится 26 социальных объектов – 12 школ, 12 детских садов и два спортивных объекта. В общей сложности на 20 тысяч мест. В целом для Краснодара это очень много. И в то же время – мало. Нам каждый год необходимо строить как минимум столько же – для того, чтобы обеспечить тот необходимый уровень обеспеченности местами в школах и детских садах", - сказал Алексеенко, слова которого привели в мэрии.
Новый мэр также намерен запустить программу полной модернизации общественного транспорта.
"Сегодня мало просто поменять старые трамваи на новые, а маршрутки на новые автобусы. Необходимо в буквальном смысле комплексно решить эту проблему. "Расшить" узкие места. Обеспечить доступность любого микрорайона Краснодара от центра не более чем за 30 минут. Это может быть городская электричка, сеть линий скоростного трамвая, новые виды "зеленого" транспорта - электробусы", - пояснил он.
В то же время Алексеенко намерен избавить Краснодар от транзитного транспорта.
Глава Краснодара Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 11:48
Андрей Алексеенко стал новым мэром Краснодара
"Эта программа уже реализуется, благодаря поддержке губернатора Краснодарского края на сегодняшний день достигнута договоренность с Росавтодором о проектировании и строительстве недостающей части обхода Краснодара – это соединение двух федеральных автомобильных дорог: Краснодар-Темрюк и Краснодар-Новороссийск. Полностью замкнется кольцо вокруг города с южной стороны и в значительной степени большое количество транзитного транспорта не будет "забивать" улицы города и использовать улично-дорожную сеть. Вместе с реконструкцией в 2022 году участка федеральной дороги "Дон" в границах города с созданием новых развязок это позволит полностью разгрузить краснодарские улицы от потока транзитных машин", - рассказал он.
Алексеенко также подчеркнул необходимость разработки комплексного плана развития каждого микрорайона города "с конкретными решениями и четкими сроками по каждой проблеме и каждому объекту".
Мы уже начали такую работу по микрорайону Гидростроителей – совместно с теми компаниями, которые осуществляли застройку. Там будут реализовываться с участием этих компаний давно назревшие мероприятия, которые обеспечат максимально возможный комфорт для жителей этих микрорайонов. Каждая краснодарская семья, независимо от того, где она живет – в старом или новом микрорайоне, в центре или пригороде, - имеет право жить достойно, комфортно и безопасно", - заключил мэр.
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Краснодарский крайКраснодарФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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