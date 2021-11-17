https://ria.ru/20211117/razvitie-1759508461.html

Новый мэр Краснодара выступает за комплексное развитие каждого микрорайона

Новый мэр Краснодара выступает за комплексное развитие каждого микрорайона - РИА Новости, 17.11.2021

Новый мэр Краснодара выступает за комплексное развитие каждого микрорайона

Приоритетами развития Краснодара должны стать строительство социальных объектов, модернизация транспорта, дорожное строительство, озеленение и комплексное... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:08

2021-11-17T17:08

2021-11-17T17:08

краснодарский край

краснодар

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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КРАСНОДАР, 16 ноя — РИА Новости. Приоритетами развития Краснодара должны стать строительство социальных объектов, модернизация транспорта, дорожное строительство, озеленение и комплексное развитие микрорайонов с целью создания комфортной городской среды, заявил в среду во время вступления в должность новый мэр города Андрей Алексеенко.Алексеенко был избран городской думой Краснодара по итогам конкурсных процедур. Ранее он занимал должности вице-губернатора края и и.о. мэра кубанской столицы.Новый мэр также намерен запустить программу полной модернизации общественного транспорта.В то же время Алексеенко намерен избавить Краснодар от транзитного транспорта."Эта программа уже реализуется, благодаря поддержке губернатора Краснодарского края на сегодняшний день достигнута договоренность с Росавтодором о проектировании и строительстве недостающей части обхода Краснодара – это соединение двух федеральных автомобильных дорог: Краснодар-Темрюк и Краснодар-Новороссийск. Полностью замкнется кольцо вокруг города с южной стороны и в значительной степени большое количество транзитного транспорта не будет "забивать" улицы города и использовать улично-дорожную сеть. Вместе с реконструкцией в 2022 году участка федеральной дороги "Дон" в границах города с созданием новых развязок это позволит полностью разгрузить краснодарские улицы от потока транзитных машин", - рассказал он.Алексеенко также подчеркнул необходимость разработки комплексного плана развития каждого микрорайона города "с конкретными решениями и четкими сроками по каждой проблеме и каждому объекту".Мы уже начали такую работу по микрорайону Гидростроителей – совместно с теми компаниями, которые осуществляли застройку. Там будут реализовываться с участием этих компаний давно назревшие мероприятия, которые обеспечат максимально возможный комфорт для жителей этих микрорайонов. Каждая краснодарская семья, независимо от того, где она живет – в старом или новом микрорайоне, в центре или пригороде, - имеет право жить достойно, комфортно и безопасно", - заключил мэр.

https://ria.ru/20211117/krasnodar-1759426180.html

https://ria.ru/20211112/enoturizm-1758360958.html

краснодарский край

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, краснодар, федеральное дорожное агентство (росавтодор)