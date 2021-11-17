https://ria.ru/20211117/qr-kody-1759516122.html

Точки общепита не будут массово закрываться из-за QR-кодов, заявил Мантуров

Точки общепита не будут массово закрываться из-за QR-кодов, заявил Мантуров - РИА Новости, 17.11.2021

Точки общепита не будут массово закрываться из-за QR-кодов, заявил Мантуров

Массового закрытия ресторанов в России в случае принятия законопроекта об обязательных QR-кодах при их посещении не будет, заявил журналистам глава Минпромторга РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:34

2021-11-17T17:34

2021-11-17T17:34

распространение коронавируса

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

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коронавирус в россии

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АБУ-ДАБИ, 17 ноя - РИА Новости. Массового закрытия ресторанов в России в случае принятия законопроекта об обязательных QR-кодах при их посещении не будет, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.Правительство РФ внесло 12 ноября в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов - в общественных местах и на транспорте. Один из документов предполагает, что гражданам для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли надо будет предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.Отвечая на вопрос, ждет ли он закрытия предприятий общепита, Мантуров сказал: "Нет, потому что общепиты закрывались, но в случае с новым законопроектом предполагается, что они продолжают работать"."Сокращается ли в этом случае для кого-то поток посетителей - сильно зависит от политики региона: как они это делают, как вводят и как реализуют", - добавил министр.В данной ситуации, по его словам, более уверенно чувствуют себя сетевые компании, а индивидуальным предпринимателям приходится тяжелее. "Правильно будет, если региональное и федеральное правительство, конечно, будет занимать проактивную позицию по их поддержке", - считает Мантуров."У большинства предприятий все-таки достаточно прагматичный подход, если рассматривать имеющиеся альтернативы: понятно, что лучше какое-то время поработать по QR-коду, чем какое-то время не работать вообще из-за ограничений", - отметил он.

https://ria.ru/20211115/qr-kod-1759094788.html

https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758575369.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии