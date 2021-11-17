https://ria.ru/20211117/qr-kod-1759430022.html
Система QR-кодов в Липецкой области доказала свою эффективность
Система QR-кодов в Липецкой области доказала свою эффективность - РИА Новости, 17.11.2021
Система QR-кодов в Липецкой области доказала свою эффективность
Действующая в Липецкой области с 25 октября этого года система QR-кодов доказала свою эффективность - за последние три недели в регионе вакцинировались от... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:00
2021-11-17T12:00
2021-11-17T12:00
липецкая область
игорь артамонов
коронавирус в россии
qr-код
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ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Действующая в Липецкой области с 25 октября этого года система QR-кодов доказала свою эффективность - за последние три недели в регионе вакцинировались от COVID-19 более 103 тысяч человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов, ссылаясь на оценку специалистов областного Роспотребнадзора.По словам главы региона, ежедневно от коронавируса прививаются до 12 тысяч человек, что почти в четыре раза больше, чем было в сентябре.Как отмечает руководитель Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир Бондарев, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в области постепенно меняет характер в сторону позитивных тенденций. Со второго ноября отмечено снижение темпов ежедневного прироста заболевших, в том числе среди лиц 50 лет и старше на 14,6 процента.По мнению Игоря Артамонова, первые достигнутые результаты говорят о том, что ограничительные меры в регионе были выбраны правильные.
https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759132331.html
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игорь артамонов, коронавирус в россии, qr-код
ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости
. Действующая в Липецкой области с 25 октября этого года система QR-кодов доказала свою эффективность - за последние три недели в регионе вакцинировались от COVID-19 более 103 тысяч человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов
, ссылаясь на оценку специалистов областного Роспотребнадзора.
По словам главы региона, ежедневно от коронавируса прививаются до 12 тысяч человек, что почти в четыре раза больше, чем было в сентябре.
Как отмечает руководитель Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир Бондарев, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в области постепенно меняет характер в сторону позитивных тенденций. Со второго ноября отмечено снижение темпов ежедневного прироста заболевших, в том числе среди лиц 50 лет и старше на 14,6 процента.
По мнению Игоря Артамонова, первые достигнутые результаты говорят о том, что ограничительные меры в регионе были выбраны правильные.
"Мы сократили количество контактов между заболевшими и здоровыми липчанами, купировав тем самым распространение инфекции, увеличили темпы вакцинации и значительно приблизились к созданию коллективного иммунитета в регионе", - прокомментировал Игорь Артамонов.