https://ria.ru/20211117/qr-kod-1759430022.html

Система QR-кодов в Липецкой области доказала свою эффективность

Система QR-кодов в Липецкой области доказала свою эффективность - РИА Новости, 17.11.2021

Система QR-кодов в Липецкой области доказала свою эффективность

Действующая в Липецкой области с 25 октября этого года система QR-кодов доказала свою эффективность - за последние три недели в регионе вакцинировались от... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:00

2021-11-17T12:00

2021-11-17T12:00

липецкая область

игорь артамонов

коронавирус в россии

qr-код

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757025099_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_34cff82a6b9939158c698099a0023d35.jpg

ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Действующая в Липецкой области с 25 октября этого года система QR-кодов доказала свою эффективность - за последние три недели в регионе вакцинировались от COVID-19 более 103 тысяч человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов, ссылаясь на оценку специалистов областного Роспотребнадзора.По словам главы региона, ежедневно от коронавируса прививаются до 12 тысяч человек, что почти в четыре раза больше, чем было в сентябре.Как отмечает руководитель Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир Бондарев, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в области постепенно меняет характер в сторону позитивных тенденций. Со второго ноября отмечено снижение темпов ежедневного прироста заболевших, в том числе среди лиц 50 лет и старше на 14,6 процента.По мнению Игоря Артамонова, первые достигнутые результаты говорят о том, что ограничительные меры в регионе были выбраны правильные.

https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759132331.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, коронавирус в россии, qr-код