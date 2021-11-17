https://ria.ru/20211117/proisshestvie-1759412802.html
В Москве на ребенка упало ограждение
В Москве на ребенка упало ограждение - РИА Новости, 17.11.2021
В Москве на ребенка упало ограждение
Прокуроры организовали проверку после падения металлического ограждения на ребенка в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:53
2021-11-17T10:53
2021-11-17T10:53
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Прокуроры организовали проверку после падения металлического ограждения на ребенка в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.По предварительной информации, вечером 16 ноября москвичка возвращалась домой с 7-летней дочерью. Отмечается, что около жилого дома по улице Новопесчанной на ребенка упало металлическое ограждение, установленное вокруг места проведения ремонтных работ. В результате девочке потребовалась медпомощь.
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происшествия, москва
В Москве на ребенка упало ограждение
Прокуратура организовала проверку после падения ограждения на ребенка в Москве