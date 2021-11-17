В Москве на ребенка упало ограждение

"В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по исполнению требований федерального законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.