08:58 17.11.2021 (обновлено: 11:18 17.11.2021)
В Воронежской области мать и пятеро детей погибли при пожаре в жилом доме
Мать и пятеро детей погибли при пожаре в доме в Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Пятеро детей и женщина погибли в пожаре в деревянном доме в Ольховатском районе Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в селе Костово Ольховатского района Воронежской области поступила спасателям в 6.35 мск среды. Ликвидацию пожара объявили в 7.14 мск. В доме проживала женщина 1988 года рождения с пятью детьми. На месте происшествия были найдены тела четырех маленьких детей и женщины. Чуть позже нашли тело пятого ребенка.
Погибшую мать в этом месяце уже привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, ранее семья состояла на учете в органах профилактики, сообщила прокуратура региона.
"Организована прокурорская проверка органов системы профилактики по работе с многодетной семьей. По предварительным данным, ранее семья состояла на профилактическом учете, впоследствии была снята с него. Однако уже в ноябре текущего года мать детей привлекалась к административной ответственности по статье 5. 35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи управления СК РФ по региону, выясняются все обстоятельства трагедии.