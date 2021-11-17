https://ria.ru/20211117/proisshestvie-1759397533.html

В Воронежской области мать и пятеро детей погибли при пожаре в жилом доме

В Воронежской области мать и пятеро детей погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 17.11.2021

В Воронежской области мать и пятеро детей погибли при пожаре в жилом доме

Пятеро детей и женщина погибли в пожаре в деревянном доме в Ольховатском районе Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T08:58

2021-11-17T08:58

2021-11-17T11:18

происшествия

воронежская область

жилье

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ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Пятеро детей и женщина погибли в пожаре в деревянном доме в Ольховатском районе Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в селе Костово Ольховатского района Воронежской области поступила спасателям в 6.35 мск среды. Ликвидацию пожара объявили в 7.14 мск. В доме проживала женщина 1988 года рождения с пятью детьми. На месте происшествия были найдены тела четырех маленьких детей и женщины. Чуть позже нашли тело пятого ребенка.Погибшую мать в этом месяце уже привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, ранее семья состояла на учете в органах профилактики, сообщила прокуратура региона.На месте происшествия работают следователи управления СК РФ по региону, выясняются все обстоятельства трагедии.

https://ria.ru/20211117/proisshestvie-1759395285.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, жилье