Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/proisshestvie-1759395285.html
В Дагестане ребенок умер после лечения лидокаином
В Дагестане ребенок умер после лечения лидокаином - РИА Новости, 17.11.2021
В Дагестане ребенок умер после лечения лидокаином
Двое детей в Дагестане пострадали от лечения лидокаином, одного удалось спасти, второй скончался в больнице, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T08:28
2021-11-17T08:39
происшествия
здоровье - общество
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 ноя – РИА Новости. Двое детей в Дагестане пострадали от лечения лидокаином, одного удалось спасти, второй скончался в больнице, сообщает пресс-служба регионального минздрава.По информации ведомства, двое детей с передозировкой лидокаина поступили 12 ноября в больницу Бабаюртовского района. Со слов родителей, для лечения воспаления верхних дыхательных путей детям по месту их проживания в Хасавюртовском районе была назначена терапия антибиотиком. Переехав в Бабаюртовский район, родители начали выполнять лечение детей сами, в Бабаюртовскую ЦРБ не обращались. Антибиотик для внутримышечного введения был разведен на слишком высокой дозе раствора лидокаина, которая стала токсичной для детей.По информации ведомства, в настоящее время ребенку проводится дальнейшая терапия в отделении, направленная на восстановление после тяжелого состояния.
https://ria.ru/20211115/covid-19-1759160902.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, здоровье - общество, республика дагестан
08:28 17.11.2021 (обновлено: 08:39 17.11.2021)
 
В Дагестане ребенок умер после лечения лидокаином

Двое детей в Дагестане пострадали после лечения лидокаином, один из них умер в больнице

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 17 ноя – РИА Новости. Двое детей в Дагестане пострадали от лечения лидокаином, одного удалось спасти, второй скончался в больнице, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
По информации ведомства, двое детей с передозировкой лидокаина поступили 12 ноября в больницу Бабаюртовского района. Со слов родителей, для лечения воспаления верхних дыхательных путей детям по месту их проживания в Хасавюртовском районе была назначена терапия антибиотиком. Переехав в Бабаюртовский район, родители начали выполнять лечение детей сами, в Бабаюртовскую ЦРБ не обращались. Антибиотик для внутримышечного введения был разведен на слишком высокой дозе раствора лидокаина, которая стала токсичной для детей.
"Врачам Бабаюртовской ЦРБ удалось спасти ребенка, доставленного после передозировки лидокаином на дому. Трехлетний малыш, поступивший в Бабаюртовскую районную больницу 12 ноября в состоянии комы, пришел в себя и стал дышать самостоятельно, без аппарата ИВЛ. Сейчас он переведен из реанимации в отделение, жизни ребенка ничто не угрожает. Его пятилетний брат тогда же, 12 ноября, скончался по пути в больницу", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, в настоящее время ребенку проводится дальнейшая терапия в отделении, направленная на восстановление после тяжелого состояния.
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 17:17Распространение коронавируса
В Белгородской области от COVID-19 умер девятилетний ребенок
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
Лента новостейМолния
В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана