https://ria.ru/20211117/proisshestvie-1759395285.html

В Дагестане ребенок умер после лечения лидокаином

В Дагестане ребенок умер после лечения лидокаином - РИА Новости, 17.11.2021

В Дагестане ребенок умер после лечения лидокаином

Двое детей в Дагестане пострадали от лечения лидокаином, одного удалось спасти, второй скончался в больнице, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T08:28

2021-11-17T08:28

2021-11-17T08:39

происшествия

здоровье - общество

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 17 ноя – РИА Новости. Двое детей в Дагестане пострадали от лечения лидокаином, одного удалось спасти, второй скончался в больнице, сообщает пресс-служба регионального минздрава.По информации ведомства, двое детей с передозировкой лидокаина поступили 12 ноября в больницу Бабаюртовского района. Со слов родителей, для лечения воспаления верхних дыхательных путей детям по месту их проживания в Хасавюртовском районе была назначена терапия антибиотиком. Переехав в Бабаюртовский район, родители начали выполнять лечение детей сами, в Бабаюртовскую ЦРБ не обращались. Антибиотик для внутримышечного введения был разведен на слишком высокой дозе раствора лидокаина, которая стала токсичной для детей.По информации ведомства, в настоящее время ребенку проводится дальнейшая терапия в отделении, направленная на восстановление после тяжелого состояния.

https://ria.ru/20211115/covid-19-1759160902.html

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2021

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происшествия, здоровье - общество, республика дагестан