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В Астраханской области при пожаре в доме погибли два ребенка
В Астраханской области при пожаре в доме погибли два ребенка - РИА Новости, 17.11.2021
В Астраханской области при пожаре в доме погибли два ребенка
Два ребенка погибли, еще четверо детей и взрослый пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Черноярском районе Астраханской области, сообщает СУСК РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T21:48
2021-11-17T21:48
2021-11-17T22:16
происшествия
астраханская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Два ребенка погибли, еще четверо детей и взрослый пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Черноярском районе Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.Пожар произошел в среду вечером в многоквартирном доме на улице Комиссара Савельева в селе Черный Яр."В результате пожара погибли двое детей 2019 и 2020 годов рождения, пострадали двое малолетних 2018 и 2021 годов рождения и их мать 1997 года рождения. Кроме того, двое малолетних детей в возрасте 5 и 7 лет получили переохлаждение, стоя на улице", - говорится в сообщении. Пострадавшие госпитализированы.По данному факту следователи организовали проверку. На месте работает следственно-оперативная группа.
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происшествия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
21:48 17.11.2021 (обновлено: 22:16 17.11.2021)
В Астраханской области при пожаре в доме погибли два ребенка
В Астраханской области при пожаре в многоквартирном доме погибли два ребенка