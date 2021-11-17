https://ria.ru/20211117/potok-1759516965.html

Немецкий бизнес сожалеет о задержке в запуске "Северного потока — 2"

Немецкий бизнес сожалеет о задержке в запуске "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.11.2021

Немецкий бизнес сожалеет о задержке в запуске "Северного потока — 2"

Бизнес ФРГ сожалеет о задержках в процессе сертификации Nord Stream 2, но доверяет немецкому регулятору в данном вопросе, заявили РИА Новости в Восточном... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:37

2021-11-17T17:37

2021-11-17T18:24

экономика

германия

восточная европа

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Бизнес ФРГ сожалеет о задержках в процессе сертификации Nord Stream 2, но доверяет немецкому регулятору в данном вопросе, заявили РИА Новости в Восточном комитете немецкой экономике (AO) - бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компании в восточной Европе и на постсоветском пространстве."Мы сожалеем о задержках в процессе сертификации Nord Stream 2, но доверяем Федеральному сетевому агентству и его независимой экспертизе. Это в интересах как потребителей природного газа в Германии и ЕС, так и операторов, чтобы эта многомиллиардная инвестиция юридически оставалась недоступной и могла бы поставлять надежно и безопасно энергоносители в Европу", - заявили в ассоциации.Абсолютно контрпродуктивно откладывать реализацию современных инфраструктурных проектов, таких как "Северный поток — 2", по политическим причинам, заявили РИА Новости в Восточном комитете немецкой экономики (OA)."Никакой политизации этого процесса сертификации быть не должно. Инвесторы могут рассчитывать на правовую определенность в Германии и ЕС, без каких-либо оговорок "когда" и "но". Было бы абсолютно контрпродуктивно откладывать реализацию современных инфраструктурных проектов, таких как "Северный поток — 2", по политическим причинам", - заявили в организации.В Восточном комитете сообщили, что "российский трубопроводный газ в настоящее время значительно дешевле газа на спотовом рынке", и это "защищает нас от нынешних высоких цен на мировом рынке". "Северный поток — 2" вносит "решающий вклад в энергетическую безопасность и диверсификацию наших маршрутов доставки", считают в ассоциации, однако "украинская трубопроводная система тоже по-прежнему нужна".Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.

https://ria.ru/20211117/potok-1759391810.html

https://ria.ru/20211117/potok-1759510370.html

германия

восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, германия, восточная европа, северный поток — 2, nord stream 2 ag