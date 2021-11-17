17:37 17.11.2021 (обновлено: 18:24 17.11.2021)
Немецкий бизнес сожалеет о задержке в запуске "Северного потока — 2"
Немецкий бизнес сожалеет о задержке в сертификации "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Бизнес ФРГ сожалеет о задержках в процессе сертификации Nord Stream 2, но доверяет немецкому регулятору в данном вопросе, заявили РИА Новости в Восточном комитете немецкой экономике (AO) - бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компании в восточной Европе и на постсоветском пространстве.
"Мы сожалеем о задержках в процессе сертификации Nord Stream 2, но доверяем Федеральному сетевому агентству и его независимой экспертизе. Это в интересах как потребителей природного газа в Германии и ЕС, так и операторов, чтобы эта многомиллиардная инвестиция юридически оставалась недоступной и могла бы поставлять надежно и безопасно энергоносители в Европу", - заявили в ассоциации.
Абсолютно контрпродуктивно откладывать реализацию современных инфраструктурных проектов, таких как "Северный поток — 2", по политическим причинам, заявили РИА Новости в Восточном комитете немецкой экономики (OA).
"Никакой политизации этого процесса сертификации быть не должно. Инвесторы могут рассчитывать на правовую определенность в Германии и ЕС, без каких-либо оговорок "когда" и "но". Было бы абсолютно контрпродуктивно откладывать реализацию современных инфраструктурных проектов, таких как "Северный поток — 2", по политическим причинам", - заявили в организации.
В Восточном комитете сообщили, что "российский трубопроводный газ в настоящее время значительно дешевле газа на спотовом рынке", и это "защищает нас от нынешних высоких цен на мировом рынке". "Северный поток — 2" вносит "решающий вклад в энергетическую безопасность и диверсификацию наших маршрутов доставки", считают в ассоциации, однако "украинская трубопроводная система тоже по-прежнему нужна".
Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.