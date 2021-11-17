https://ria.ru/20211117/popova-1759531785.html

Попова объяснила важность проекта о QR-кодах

Попова объяснила важность проекта о QR-кодах - РИА Новости, 17.11.2021

Попова объяснила важность проекта о QR-кодах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила внесение в ГД законопроекта о QR-кодах необходимостью унифицировать правила по всей стране. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:44

2021-11-17T18:44

2021-11-17T18:44

распространение коронавируса

общество

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила внесение в ГД законопроекта о QR-кодах необходимостью унифицировать правила по всей стране.На заседании комитета Госдумы по охране здоровья Попова отметила, что 77 субъектов в России уже ввели QR-коды."Когда мы анализируем ситуацию по всей стране, практика и подходы разные. А люди везде одинаковые. Права у граждан везде одинаковые. Поэтому вот унификация на уровне закона - это просто то, что сегодня необходимо. Нужно понимать, как это надо сделать и кто это будет делать и на каких основаниях это будет делать", - сказала она.Во всех субъектах это должно быть сделано одинаково, добавила Попова."Для этого нужно, чтобы был закон Российской Федерации. Я очень вас прошу его поддержать", - заключила она.Правительство РФ внесло 12 ноября в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов - в общественных местах и на транспорте. Один из документов предполагает, что гражданам для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли надо будет предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии