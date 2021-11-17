https://ria.ru/20211117/popova-1759514173.html

Попова назвала количество последовательностей COVID-19 в национальной базе

Попова назвала количество последовательностей COVID-19 в национальной базе - РИА Новости, 17.11.2021

Попова назвала количество последовательностей COVID-19 в национальной базе

Почти 40 тысяч геномных последовательностей COVID-19 есть в национальной базе РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:26

2021-11-17T17:26

2021-11-17T17:37

россия

коронавирус в россии

общество

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Почти 40 тысяч геномных последовательностей COVID-19 есть в национальной базе РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Была создана международная база геномных последовательностей, именно для этого вируса. И туда выкладывали все, кто что-то делал, выкладывали свою информацию. Она сегодня является основной информационной базой в мире. В конце прошлого года ...мы поменяли формат, по поручению президента была создана национальная платформа, куда все исследователи в РФ, которые проводят полногеномное секвенирование и фрагментарное тоже, выкладывали результаты своих исследований. Сегодня от РФ на площадке международной базы выложено порядка 10 тысяч последовательностей, в национальной базе их почти 40 тысяч",- сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

https://ria.ru/20211117/immunizatsiya-1759514903.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус в россии, общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова