https://ria.ru/20211117/popova-1759514173.html
Попова назвала количество последовательностей COVID-19 в национальной базе
Попова назвала количество последовательностей COVID-19 в национальной базе - РИА Новости, 17.11.2021
Попова назвала количество последовательностей COVID-19 в национальной базе
Почти 40 тысяч геномных последовательностей COVID-19 есть в национальной базе РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:26
2021-11-17T17:26
2021-11-17T17:37
россия
коронавирус в россии
общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Почти 40 тысяч геномных последовательностей COVID-19 есть в национальной базе РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Была создана международная база геномных последовательностей, именно для этого вируса. И туда выкладывали все, кто что-то делал, выкладывали свою информацию. Она сегодня является основной информационной базой в мире. В конце прошлого года ...мы поменяли формат, по поручению президента была создана национальная платформа, куда все исследователи в РФ, которые проводят полногеномное секвенирование и фрагментарное тоже, выкладывали результаты своих исследований. Сегодня от РФ на площадке международной базы выложено порядка 10 тысяч последовательностей, в национальной базе их почти 40 тысяч",- сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
https://ria.ru/20211117/immunizatsiya-1759514903.html
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россия, коронавирус в россии, общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
17:26 17.11.2021 (обновлено: 17:37 17.11.2021)
Попова назвала количество последовательностей COVID-19 в национальной базе
Попова: около 40 тысяч последовательностей COVID-19 содержится в национальной базе