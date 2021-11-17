https://ria.ru/20211117/pogoda-1759418383.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 17.11.2021

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Природа будет постепенно готовить Москву к зиме: на следующей неделе ожидается снег и днем до минус 6, ночами до минус 9, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:23

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общество

москва

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Природа будет постепенно готовить Москву к зиме: на следующей неделе ожидается снег и днем до минус 6, ночами до минус 9, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Мы будем находиться в тыловой части циклона со сменой ветра на северо-западный, продолжится адвекция холодного воздуха. В понедельник в течение суток в Москве ноль - минус 5 градусов. И в последующие дни температура воздуха будет отрицательная в ночные часы - порядка минус 4-9, и дневная тоже отрицательная минус 1-6, временами будет приниматься снег. Природа будет нас постепенно готовить к предстоящему зимнему сезону", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20211114/morozy-1758996978.html

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2021

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общество, москва, погода, татьяна позднякова