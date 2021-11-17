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Обвиняемый в убийстве отца петербуржец рассказал, как избавился от тела
Обвиняемый в убийстве отца петербуржец рассказал, как избавился от тела - РИА Новости, 17.11.2021
Обвиняемый в убийстве отца петербуржец рассказал, как избавился от тела
Обвиняемый в убийстве отца, останки которого накануне были обнаружены в сумке на набережной реки Смоленка в Петербурге, рассказал, как он избавился от тела,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:40
2021-11-17T17:40
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве отца, останки которого накануне были обнаружены в сумке на набережной реки Смоленка в Петербурге, рассказал, как он избавился от тела, следует из видео, опубликованного пресс-службой ГСУ СК по Санкт-Петербургу.Ранее СК завел дело по статье "убийство" по факту обнаружения 16 ноября в Василеостровском районе частей тела мужчины в сумке, которую нашел рабочий при ремонте моста на набережной реки Смоленка. В этот же день был задержан 35-летней житель района, который, как подозревается, убил отца.По версии следствия, 13 ноября в квартире, расположенной в одном из домов по Новосмоленской набережной, обвиняемый в ходе ссоры со своим 66-летним отцом, возникшей на почве личных неприязненных отношений, совершил его убийство, выстрелив в голову из охотничьего ружья. С целью сокрытия следов преступления, он приобрел в магазине две тележки и две хозяйственные сумки, в которые сложил расчлененные электролобзиком части тела отца и выбросил их в реку.В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
17:40 17.11.2021
 
Обвиняемый в убийстве отца петербуржец рассказал, как избавился от тела

Житель Петербурга, обвиняемый в убийстве отца, рассказал, как избавился от тела

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве отца, останки которого накануне были обнаружены в сумке на набережной реки Смоленка в Петербурге, рассказал, как он избавился от тела, следует из видео, опубликованного пресс-службой ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
Ранее СК завел дело по статье "убийство" по факту обнаружения 16 ноября в Василеостровском районе частей тела мужчины в сумке, которую нашел рабочий при ремонте моста на набережной реки Смоленка. В этот же день был задержан 35-летней житель района, который, как подозревается, убил отца.
"Было примерно около 3 часов ночи, вот сюда я подвез эту тележку, сумку, они обе очень тяжёлые, приподнял и как можно дальше закинул… Она на три метра примерно улетела, и она сразу пошла на дно", - рассказывает обвиняемый на кадрах видео.
По версии следствия, 13 ноября в квартире, расположенной в одном из домов по Новосмоленской набережной, обвиняемый в ходе ссоры со своим 66-летним отцом, возникшей на почве личных неприязненных отношений, совершил его убийство, выстрелив в голову из охотничьего ружья. С целью сокрытия следов преступления, он приобрел в магазине две тележки и две хозяйственные сумки, в которые сложил расчлененные электролобзиком части тела отца и выбросил их в реку.
"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, а также местонахождения других частей тела потерпевшего", - добавили в СК.
В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
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