https://ria.ru/20211117/peterburg-1759517914.html

Обвиняемый в убийстве отца петербуржец рассказал, как избавился от тела

Обвиняемый в убийстве отца петербуржец рассказал, как избавился от тела - РИА Новости, 17.11.2021

Обвиняемый в убийстве отца петербуржец рассказал, как избавился от тела

Обвиняемый в убийстве отца, останки которого накануне были обнаружены в сумке на набережной реки Смоленка в Петербурге, рассказал, как он избавился от тела,... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:40

2021-11-17T17:40

2021-11-17T17:40

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве отца, останки которого накануне были обнаружены в сумке на набережной реки Смоленка в Петербурге, рассказал, как он избавился от тела, следует из видео, опубликованного пресс-службой ГСУ СК по Санкт-Петербургу.Ранее СК завел дело по статье "убийство" по факту обнаружения 16 ноября в Василеостровском районе частей тела мужчины в сумке, которую нашел рабочий при ремонте моста на набережной реки Смоленка. В этот же день был задержан 35-летней житель района, который, как подозревается, убил отца.По версии следствия, 13 ноября в квартире, расположенной в одном из домов по Новосмоленской набережной, обвиняемый в ходе ссоры со своим 66-летним отцом, возникшей на почве личных неприязненных отношений, совершил его убийство, выстрелив в голову из охотничьего ружья. С целью сокрытия следов преступления, он приобрел в магазине две тележки и две хозяйственные сумки, в которые сложил расчлененные электролобзиком части тела отца и выбросил их в реку.В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20211115/detektiv-1758767120.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)