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Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Байдена

Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Байдена - РИА Новости, 17.11.2021

Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Байдена

Четких сроков относительно проведения онлайн-встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:34

2021-11-17T12:34

2021-11-17T12:34

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Четких сроков относительно проведения онлайн-встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Байден могут до конца этого года провести беседу в онлайн-формате, а в начале 2022 года - личную встречу."Нет, пока еще нет четких прикидок по срокам проведения контактов двух президентов. Как только будет достигнута договоренность, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли какие-либо подвижки относительно проведения онлайн-саммита двух лидеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия