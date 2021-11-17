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Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Байдена
Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Байдена - РИА Новости, 17.11.2021
Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Байдена
Четких сроков относительно проведения онлайн-встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:34
2021-11-17T12:34
2021-11-17T12:34
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Четких сроков относительно проведения онлайн-встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Байден могут до конца этого года провести беседу в онлайн-формате, а в начале 2022 года - личную встречу."Нет, пока еще нет четких прикидок по срокам проведения контактов двух президентов. Как только будет достигнута договоренность, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли какие-либо подвижки относительно проведения онлайн-саммита двух лидеров.
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сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Байдена
Песков: четких прикидок по срокам онлайн-встречи Путина и Байдена пока нет