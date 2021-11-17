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В Волгограде задержали мужчину, осквернившего памятник жертвам Холокоста
В Волгограде задержали мужчину, осквернившего памятник жертвам Холокоста - РИА Новости, 17.11.2021
В Волгограде задержали мужчину, осквернившего памятник жертвам Холокоста
Полицейские задержали 23-летнего жителя Волгограда, который, по данным правоохранителей, исписал краской новый памятник жертвам Холокоста, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:57
2021-11-17T16:41
происшествия
волгоградская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские задержали 23-летнего жителя Волгограда, который, по данным правоохранителей, исписал краской новый памятник жертвам Холокоста, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Волгоградской области.Памятник был открыт в сквере имени 8 Марта в Волгограде 9 ноября, в международный день против фашизма и антисемитизма. Спустя два дня в полицию поступило сообщение, что неизвестные нанесли на памятник оскорбительные надписи."В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили личность и задержали злоумышленника", - сказал собеседник агентства, уточнив, что им оказался 23-летний ранее судимый местный житель.По его словам, он тщательно готовился к совершению противоправного деяния: приобрел маску с прорезями для глаз, темную одежду, баллончик с краской и ночью нанес надписи.В квартире подозреваемого полиция нашла атрибутику и блокноты с записями экстремистского характера. В содеянном мужчина сознался. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 214 УК РФ (Вандализм)."Установлено, что в ноябре 2014 года, будучи еще школьником, вместе с сообщником они, в противогазах, ворвались в городскую аптеку, похитили деньги, облили прилавок бензином и подожгли в надежде скрыть следы", - сказал собеседник агентства. В результате провизор была госпитализирована."Спустя почти год их задержали. Подозреваемый отсидел с 2016 по 2020 годы", - отметил он.Кроме того, полицейские установили, что задержанный причастен к совершению двух разбойных нападений на территории Волгограда в ноябре текущего года – на продуктовый магазин и ломбард, во время одного из них в качестве оружия он использовал арбалет.На месте сквера имени 8 Марта в 1942-1943 годах нацисты расстреляли более 500 евреев - мирных жителей Сталинграда. После Сталинградской битвы здесь появились братские могилы советских солдат, поэтому вся территория сквера - фактически большое братское захоронение, здесь покоятся более 2,5 тысячи человек.Памятный знак представляет собой кольцо из красного гранита диаметром около пяти метров, расположенное под небольшим уклоном. В центре кольца размещена "Звезда Давида", выполненная из полированной бронзы. По внешнему краю гранитного кольца выбита надпись: "Жителям Сталинграда и области – жертвам Холокоста. Здесь в 1942-1943 гг. нацисты проводили массовые казни евреев - мирных граждан жителей города Сталинграда".
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происшествия, волгоградская область, волгоград, сталинград
15:57 17.11.2021 (обновлено: 16:41 17.11.2021)
 
В Волгограде задержали мужчину, осквернившего памятник жертвам Холокоста

Полиция задержала жителя Волгограда, исписавшего краской новый памятник жертвам Холокоста

© Фото : ГУМВД России по Волгоградской областиПолицейские Волгограда задержали подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста
Полицейские Волгограда задержали подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские задержали 23-летнего жителя Волгограда, который, по данным правоохранителей, исписал краской новый памятник жертвам Холокоста, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Волгоградской области.
Памятник был открыт в сквере имени 8 Марта в Волгограде 9 ноября, в международный день против фашизма и антисемитизма. Спустя два дня в полицию поступило сообщение, что неизвестные нанесли на памятник оскорбительные надписи.
"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили личность и задержали злоумышленника", - сказал собеседник агентства, уточнив, что им оказался 23-летний ранее судимый местный житель.
По его словам, он тщательно готовился к совершению противоправного деяния: приобрел маску с прорезями для глаз, темную одежду, баллончик с краской и ночью нанес надписи.
В квартире подозреваемого полиция нашла атрибутику и блокноты с записями экстремистского характера. В содеянном мужчина сознался. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 214 УК РФ (Вандализм).
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской областиПолицейские Волгограда задержали подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста
Полицейские Волгограда задержали подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста
1 из 3
Полицейские Волгограда задержали подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской области
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской областиПолицейские Волгограда задержали подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста
Полицейские Волгограда задержали подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста
2 из 3
Полицейские Волгограда задержали подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской области
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской областиПолицейские Волгограда задержали подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста
Полицейские Волгограда задержали подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста
3 из 3
Полицейские Волгограда задержали подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской области
1 из 3
Полицейские Волгограда задержали подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской области
2 из 3
Полицейские Волгограда задержали подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской области
3 из 3
Полицейские Волгограда задержали подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской области
"Установлено, что в ноябре 2014 года, будучи еще школьником, вместе с сообщником они, в противогазах, ворвались в городскую аптеку, похитили деньги, облили прилавок бензином и подожгли в надежде скрыть следы", - сказал собеседник агентства. В результате провизор была госпитализирована.
"Спустя почти год их задержали. Подозреваемый отсидел с 2016 по 2020 годы", - отметил он.
Кроме того, полицейские установили, что задержанный причастен к совершению двух разбойных нападений на территории Волгограда в ноябре текущего года – на продуктовый магазин и ломбард, во время одного из них в качестве оружия он использовал арбалет.
На месте сквера имени 8 Марта в 1942-1943 годах нацисты расстреляли более 500 евреев - мирных жителей Сталинграда. После Сталинградской битвы здесь появились братские могилы советских солдат, поэтому вся территория сквера - фактически большое братское захоронение, здесь покоятся более 2,5 тысячи человек.
Памятный знак представляет собой кольцо из красного гранита диаметром около пяти метров, расположенное под небольшим уклоном. В центре кольца размещена "Звезда Давида", выполненная из полированной бронзы. По внешнему краю гранитного кольца выбита надпись: "Жителям Сталинграда и области – жертвам Холокоста. Здесь в 1942-1943 гг. нацисты проводили массовые казни евреев - мирных граждан жителей города Сталинграда".
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВ Волгограде осквернили новый памятник жертвам Холокоста
В Волгограде осквернили новый памятник жертвам Холокоста - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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В Волгограде осквернили новый памятник жертвам Холокоста
 
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