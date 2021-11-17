https://ria.ru/20211117/novorozhdennye-1759482333.html
Мурашко рассказал о работе по генетической паспортизации новорожденных
Мурашко рассказал о работе по генетической паспортизации новорожденных - РИА Новости, 17.11.2021
Мурашко рассказал о работе по генетической паспортизации новорожденных
В России ведется работа по генетической паспортизации новорожденных, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:35
2021-11-17T15:35
2021-11-17T15:35
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В России ведется работа по генетической паспортизации новорожденных, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Стартует еще один проект в рамках "Медицинская наука для человека"- это генетическая паспортизация новорожденных. Татьяна Алексеевна (Голикова) активно поддержала данное направление, и сегодня эти работы уже ведутся",- сказал Мурашко на совещании по развитию генетических технологий в режиме видеоконференции.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Мурашко рассказал о работе по генетической паспортизации новорожденных
Мурашко: в России ведется работа по генетической паспортизации новорожденных