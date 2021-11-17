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Тверская область
https://ria.ru/20211117/nalogooblozhenie-1759410018.html
В Тверской области продлят действие патентной системы налогообложения
В Тверской области продлят действие патентной системы налогообложения - РИА Новости, 17.11.2021
В Тверской области продлят действие патентной системы налогообложения
В Тверской области будет пролонгировано действие патентной системы налогообложения с действующими ставками до конца 2022 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:35
2021-11-17T10:35
тверская область
игорь руденя
налоги
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ТВЕРЬ, 17 ноя – РИА Новости. В Тверской области будет пролонгировано действие патентной системы налогообложения с действующими ставками до конца 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании регионального правительства."Принятая в прошлом году патентная система налогообложения стала в Тверской области одной из альтернатив "Единому налогу на вмененный доход", который был отменен с 1 января 2021 года. Новые решения по установлению размера потенциально возможного дохода, который стал одним из самых низких в ЦФО, и расширению видов деятельности, позволили предпринимателям комфортно перейти на патентную систему налогообложения", - отметили в пресс-службе.В Тверской области за 10 месяцев этого года в 3,7 раза увеличилось количество предпринимателей, использующих такой вид налогообложения, в 3,8 раза – количество выданных патентов. В 3,2 раза выросли поступления платежей в региональный бюджет, которые составили 176,3 миллиона рублей. Всего в регионе число индивидуальных предпринимателей выросло на 879 человек, а занятость в малом и среднем бизнесе – на 963 человека.Для поддержки предпринимателей было принято решение сохранить на прежнем уровне налоговую нагрузку по патентной системе налогообложения в 2022 году. Это позволит сохранить существующие и создать новые рабочие места в малом и среднем бизнесе. Окончательное решение будет принято Законодательным собранием Тверской области, в которое законопроект поступит на рассмотрение в ближайшее время.В Тверской области патентная система налогообложения доступна для 109 видов деятельности. Среди них – предприниматели, занимающиеся производством текстильных, вязаных и трикотажных изделий, техобслуживанием судов и лодок, уборкой улиц, дезинфекцией зданий, физкультурно-оздоровительной деятельностью, изготовлением кухонной мебели по индивидуальному заказу, ювелирных изделий и бижутерии, фотокопированием документов, торговлей через автоматы, ремонтом бытовых изделий и другими.
https://ria.ru/20211116/gospodderzhka-1759346408.html
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игорь руденя, налоги
10:35 17.11.2021
 

В Тверской области продлят действие патентной системы налогообложения

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТВЕРЬ, 17 ноя – РИА Новости. В Тверской области будет пролонгировано действие патентной системы налогообложения с действующими ставками до конца 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании регионального правительства.
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"Принятая в прошлом году патентная система налогообложения стала в Тверской области одной из альтернатив "Единому налогу на вмененный доход", который был отменен с 1 января 2021 года. Новые решения по установлению размера потенциально возможного дохода, который стал одним из самых низких в ЦФО, и расширению видов деятельности, позволили предпринимателям комфортно перейти на патентную систему налогообложения", - отметили в пресс-службе.
В Тверской области за 10 месяцев этого года в 3,7 раза увеличилось количество предпринимателей, использующих такой вид налогообложения, в 3,8 раза – количество выданных патентов. В 3,2 раза выросли поступления платежей в региональный бюджет, которые составили 176,3 миллиона рублей. Всего в регионе число индивидуальных предпринимателей выросло на 879 человек, а занятость в малом и среднем бизнесе – на 963 человека.
"Сегодня мы видим, что в регионе растет количество людей, которые пользуются этой системой. Для них это, в первую очередь, возможность легализовать свою трудовую деятельность", – отметил на заседании правительства губернатор области Игорь Руденя.
Для поддержки предпринимателей было принято решение сохранить на прежнем уровне налоговую нагрузку по патентной системе налогообложения в 2022 году. Это позволит сохранить существующие и создать новые рабочие места в малом и среднем бизнесе. Окончательное решение будет принято Законодательным собранием Тверской области, в которое законопроект поступит на рассмотрение в ближайшее время.
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Социальным предпринимателям Тверской области предоставят гранты
В Тверской области патентная система налогообложения доступна для 109 видов деятельности. Среди них – предприниматели, занимающиеся производством текстильных, вязаных и трикотажных изделий, техобслуживанием судов и лодок, уборкой улиц, дезинфекцией зданий, физкультурно-оздоровительной деятельностью, изготовлением кухонной мебели по индивидуальному заказу, ювелирных изделий и бижутерии, фотокопированием документов, торговлей через автоматы, ремонтом бытовых изделий и другими.
 
Тверская областьИгорь РуденяНалоги
 
 
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