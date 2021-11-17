https://ria.ru/20211117/nalogooblozhenie-1759410018.html

В Тверской области продлят действие патентной системы налогообложения

В Тверской области продлят действие патентной системы налогообложения - РИА Новости, 17.11.2021

В Тверской области продлят действие патентной системы налогообложения

В Тверской области будет пролонгировано действие патентной системы налогообложения с действующими ставками до конца 2022 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:35

2021-11-17T10:35

2021-11-17T10:35

тверская область

игорь руденя

налоги

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ТВЕРЬ, 17 ноя – РИА Новости. В Тверской области будет пролонгировано действие патентной системы налогообложения с действующими ставками до конца 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании регионального правительства."Принятая в прошлом году патентная система налогообложения стала в Тверской области одной из альтернатив "Единому налогу на вмененный доход", который был отменен с 1 января 2021 года. Новые решения по установлению размера потенциально возможного дохода, который стал одним из самых низких в ЦФО, и расширению видов деятельности, позволили предпринимателям комфортно перейти на патентную систему налогообложения", - отметили в пресс-службе.В Тверской области за 10 месяцев этого года в 3,7 раза увеличилось количество предпринимателей, использующих такой вид налогообложения, в 3,8 раза – количество выданных патентов. В 3,2 раза выросли поступления платежей в региональный бюджет, которые составили 176,3 миллиона рублей. Всего в регионе число индивидуальных предпринимателей выросло на 879 человек, а занятость в малом и среднем бизнесе – на 963 человека.Для поддержки предпринимателей было принято решение сохранить на прежнем уровне налоговую нагрузку по патентной системе налогообложения в 2022 году. Это позволит сохранить существующие и создать новые рабочие места в малом и среднем бизнесе. Окончательное решение будет принято Законодательным собранием Тверской области, в которое законопроект поступит на рассмотрение в ближайшее время.В Тверской области патентная система налогообложения доступна для 109 видов деятельности. Среди них – предприниматели, занимающиеся производством текстильных, вязаных и трикотажных изделий, техобслуживанием судов и лодок, уборкой улиц, дезинфекцией зданий, физкультурно-оздоровительной деятельностью, изготовлением кухонной мебели по индивидуальному заказу, ювелирных изделий и бижутерии, фотокопированием документов, торговлей через автоматы, ремонтом бытовых изделий и другими.

https://ria.ru/20211116/gospodderzhka-1759346408.html

https://ria.ru/20211116/granty-1759345351.html

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игорь руденя, налоги