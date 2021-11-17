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Власти Москвы сообщили о восстановлении оборотов предприятий
Власти Москвы сообщили о восстановлении оборотов предприятий - РИА Новости, 17.11.2021
Власти Москвы сообщили о восстановлении оборотов предприятий
Предприятия Москвы восстанавливают обороты после завершения нерабочих дней, высокий спрос зафиксирован в сферах спорта, отдыха и развлечений - среднесуточная... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T09:29
2021-11-17T09:29
экономика
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предприятия Москвы восстанавливают обороты после завершения нерабочих дней, высокий спрос зафиксирован в сферах спорта, отдыха и развлечений - среднесуточная выручка там 8-14 ноября выросла по сравнению с неделей до введения ограничений более чем в два раза, а непродовольственная торговля уже полностью восстановилась, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.Отмечается, что организации Москвы, на которые в период с 28 октября до 7 ноября распространялись антиковидные ограничения, показали существенный рост оборота в течение первой недели после перехода в стандартный режим работы."Сразу после завершения нерабочей недели высокий спрос был зафиксирован в сферах спорта, отдыха и развлечений: среднесуточная выручка работающих в этих отраслях предприятий 8-14 ноября выросла по сравнению с неделей до введения ограничений более чем в два раза - до 387,6 миллиона рублей", - отметил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.Также полностью восстановилась непродовольственная розница.Как сообщили в пресс-службе, за прошлую неделю москвичи потратили на покупку одежды, обуви, косметики и прочих непродовольственных товаров на 37,3% больше, чем 18-24 октября - 13,2 млрд рублей."Наиболее существенно выручка в непродовольственном сегменте росла 11-12 ноября, когда многие розничные магазины одежды и техники объявили масштабные распродажи. По данным Аналитического центра Москвы, в эти дни среднесуточный оборот в непродовольственной рознице превышал показатели 18-24 октября на 60%",- говорится в сообщении.Также сообщается, что до конца пока смог восстановиться общепит, но его выручка приблизилась к показателям до периода нерабочих дней: по сравнению с неделей до введения ограничений, среднесуточный оборот общепита восстановился на 93,7% и составил 1 миллиарда рублей.
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экономика, москва
09:29 17.11.2021
 
Власти Москвы сообщили о восстановлении оборотов предприятий

Власти: предприятия Москвы восстанавливают обороты после завершения нерабочих дней

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка проходит мимо кофейни "Шоколадница" в Москве
Девушка проходит мимо кофейни Шоколадница в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предприятия Москвы восстанавливают обороты после завершения нерабочих дней, высокий спрос зафиксирован в сферах спорта, отдыха и развлечений - среднесуточная выручка там 8-14 ноября выросла по сравнению с неделей до введения ограничений более чем в два раза, а непродовольственная торговля уже полностью восстановилась, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.
Отмечается, что организации Москвы, на которые в период с 28 октября до 7 ноября распространялись антиковидные ограничения, показали существенный рост оборота в течение первой недели после перехода в стандартный режим работы.
"Сразу после завершения нерабочей недели высокий спрос был зафиксирован в сферах спорта, отдыха и развлечений: среднесуточная выручка работающих в этих отраслях предприятий 8-14 ноября выросла по сравнению с неделей до введения ограничений более чем в два раза - до 387,6 миллиона рублей", - отметил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
Также полностью восстановилась непродовольственная розница.
Выпечка хлебо-булочных изделий в аполлоновской пекарне - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 12:38Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
С начала года четыре предприятия Москвы получили статус промкомплекса
Как сообщили в пресс-службе, за прошлую неделю москвичи потратили на покупку одежды, обуви, косметики и прочих непродовольственных товаров на 37,3% больше, чем 18-24 октября - 13,2 млрд рублей.
"Наиболее существенно выручка в непродовольственном сегменте росла 11-12 ноября, когда многие розничные магазины одежды и техники объявили масштабные распродажи. По данным Аналитического центра Москвы, в эти дни среднесуточный оборот в непродовольственной рознице превышал показатели 18-24 октября на 60%",- говорится в сообщении.
Также сообщается, что до конца пока смог восстановиться общепит, но его выручка приблизилась к показателям до периода нерабочих дней: по сравнению с неделей до введения ограничений, среднесуточный оборот общепита восстановился на 93,7% и составил 1 миллиарда рублей.
 
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