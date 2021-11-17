https://ria.ru/20211117/mordoviya-1759421088.html

Мордовия будет взаимодействовать с ФИЦ питания

Мордовия будет взаимодействовать с ФИЦ питания - РИА Новости, 17.11.2021

Мордовия будет взаимодействовать с ФИЦ питания

Мордовия будет взаимодействовать с Федеральным исследовательским центром питания по реализации проектов в сфере отраслевого питания, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:35

2021-11-17T11:35

2021-11-17T11:35

республика мордовия

общество

саранск

москва

республика мордовия

артем здунов

россия

дмитрий глушко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151833/35/1518333555_0:132:4715:2784_1920x0_80_0_0_5161c86604abb7120034f2a2c10b5704.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Мордовия будет взаимодействовать с Федеральным исследовательским центром питания по реализации проектов в сфере отраслевого питания, сообщает пресс-служба главы региона.Вопросы взаимодействия республики и научного центра глава Мордовии Артём Здунов обсудил с руководством Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи в Москве."В присутствии главы Мордовии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Мордовским государственным университетом имени Огарева и Федеральным исследовательским центром питания. Подписи под документом, предусматривающим взаимодействие в реализации совместных образовательных программ, поставили исполняющий обязанности ректора университета Дмитрий Глушко и директор центра Дмитрий Никитюк", - говорится в сообщении.Здунов возглавляет рабочую группу комиссии Госсовета РФ по направлению школьного питания. "Мордовия в 2021 году начала активно заниматься этой темой, в августе в Саранске состоялся Всероссийский родительский форум по этой проблематике. В Мордовии планируется создать федеральный центр развития биотехнологий – это один из приоритетных проектов региона, одобренных правительством страны", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211116/mordoviya-1759315793.html

https://ria.ru/20211108/mordoviya-1758089056.html

саранск

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, саранск, москва, республика мордовия, артем здунов, россия, дмитрий глушко