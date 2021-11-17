Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20211117/mordoviya-1759421088.html
Мордовия будет взаимодействовать с ФИЦ питания
Мордовия будет взаимодействовать с ФИЦ питания - РИА Новости, 17.11.2021
Мордовия будет взаимодействовать с ФИЦ питания
Мордовия будет взаимодействовать с Федеральным исследовательским центром питания по реализации проектов в сфере отраслевого питания, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:35
2021-11-17T11:35
республика мордовия
общество
саранск
москва
республика мордовия
артем здунов
россия
дмитрий глушко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151833/35/1518333555_0:132:4715:2784_1920x0_80_0_0_5161c86604abb7120034f2a2c10b5704.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Мордовия будет взаимодействовать с Федеральным исследовательским центром питания по реализации проектов в сфере отраслевого питания, сообщает пресс-служба главы региона.Вопросы взаимодействия республики и научного центра глава Мордовии Артём Здунов обсудил с руководством Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи в Москве."В присутствии главы Мордовии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Мордовским государственным университетом имени Огарева и Федеральным исследовательским центром питания. Подписи под документом, предусматривающим взаимодействие в реализации совместных образовательных программ, поставили исполняющий обязанности ректора университета Дмитрий Глушко и директор центра Дмитрий Никитюк", - говорится в сообщении.Здунов возглавляет рабочую группу комиссии Госсовета РФ по направлению школьного питания. "Мордовия в 2021 году начала активно заниматься этой темой, в августе в Саранске состоялся Всероссийский родительский форум по этой проблематике. В Мордовии планируется создать федеральный центр развития биотехнологий – это один из приоритетных проектов региона, одобренных правительством страны", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211116/mordoviya-1759315793.html
https://ria.ru/20211108/mordoviya-1758089056.html
саранск
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151833/35/1518333555_415:0:4302:2915_1920x0_80_0_0_3d6ceb41cd90ad53f7731267f38bb62b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, саранск, москва, республика мордовия, артем здунов, россия, дмитрий глушко
11:35 17.11.2021
 
Мордовия будет взаимодействовать с ФИЦ питания

Мордовия будет взаимодействовать с Федеральным исследовательским центром питания

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Мордовия будет взаимодействовать с Федеральным исследовательским центром питания по реализации проектов в сфере отраслевого питания, сообщает пресс-служба главы региона.
Вопросы взаимодействия республики и научного центра глава Мордовии Артём Здунов обсудил с руководством Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи в Москве.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 16:21Республика Мордовия
Глава Мордовии рассказал о развитии молодежной политики региона
"В присутствии главы Мордовии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Мордовским государственным университетом имени Огарева и Федеральным исследовательским центром питания. Подписи под документом, предусматривающим взаимодействие в реализации совместных образовательных программ, поставили исполняющий обязанности ректора университета Дмитрий Глушко и директор центра Дмитрий Никитюк", - говорится в сообщении.
Здунов возглавляет рабочую группу комиссии Госсовета РФ по направлению школьного питания. "Мордовия в 2021 году начала активно заниматься этой темой, в августе в Саранске состоялся Всероссийский родительский форум по этой проблематике. В Мордовии планируется создать федеральный центр развития биотехнологий – это один из приоритетных проектов региона, одобренных правительством страны", - отмечается в сообщении.
Вид на Саранск. Справа - Площадь Тысячелетия - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 16:30Республика Мордовия
В Мордовии в рамках нацпроекта откроют больницу и два детсада
 
Республика МордовияОбществоСаранскМоскваРеспублика МордовияАртем ЗдуновРоссияДмитрий Глушко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
Лента новостейМолния
Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану