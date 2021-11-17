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Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС
Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС - РИА Новости, 17.11.2021
Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС
Глава НАСА Билл Нельсон сообщил, что выразил генеральному директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину обеспокоенность в связи с опасностью, которой, по его мнению,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T00:14
2021-11-17T00:22
в мире
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
сша
сергей шойгу
дмитрий рогозин
роскосмос
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон сообщил, что выразил генеральному директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину обеспокоенность в связи с опасностью, которой, по его мнению, продолжает подвергаться экипаж Международной космической станции в связи с испытанием РФ противоспутниковой системы.По мнению американских властей, угрозу космонавтам и астронавтам, работающим на станции, представляет космический мусор, облако которого образовалось в результате недавнего испытания российского противоспутникового оружия.Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы. По его словам, "она "ювелирно" поразила старый спутник", а его обломки не угрожают космической деятельности.В российском министерстве обороны назвали "лицемерными" обвинения Запада. Военные уточнили, что США должно быть "доподлинно известно", что фрагменты спутника "Целина-Д" по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов.
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МКС ничего не угрожает: Минобороны предоставило видео о ситуации на орбите
МО РФ продемонстрировало видео, доказывающее, что МКС находится ниже фрагментов спутника "Целина-Д" на 40-60 км, станции ничего не угрожает. Заявления о якобы существовавших «рисках» для МКС не соответствуют действительности.
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в мире, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), сша, сергей шойгу, дмитрий рогозин, роскосмос, вашингтон, россия, билл нельсон
00:14 17.11.2021 (обновлено: 00:22 17.11.2021)
 
Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС

Глава НАСА Нельсон заявил Рогозину, что экипаж МКС по-прежнему находится в опасности

© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Роскосмос
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон сообщил, что выразил генеральному директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину обеспокоенность в связи с опасностью, которой, по его мнению, продолжает подвергаться экипаж Международной космической станции в связи с испытанием РФ противоспутниковой системы.
По мнению американских властей, угрозу космонавтам и астронавтам, работающим на станции, представляет космический мусор, облако которого образовалось в результате недавнего испытания российского противоспутникового оружия.

"Говорил с гендиректором Роскосмоса Рогозиным, выразив тревогу по поводу опасности, которая продолжает угрожать нашим астронавтам и космонавтам на МКС. Критически важно, чтобы мы обеспечили безопасность наших людей и объектов в космосе - сейчас и в будущем", - написал Нельсон в Twitter.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы. По его словам, "она "ювелирно" поразила старый спутник", а его обломки не угрожают космической деятельности.
В российском министерстве обороны назвали "лицемерными" обвинения Запада. Военные уточнили, что США должно быть "доподлинно известно", что фрагменты спутника "Целина-Д" по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов.
 
В миреНАСАКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)СШАСергей ШойгуДмитрий РогозинРоскосмосВашингтонРоссияБилл Нельсон
 
 
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