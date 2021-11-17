https://ria.ru/20211117/migranty-1759436481.html

В Белоруссии рассказали о мигрантах, пострадавших от действий Польши

В Белоруссии рассказали о мигрантах, пострадавших от действий Польши - РИА Новости, 17.11.2021

В Белоруссии рассказали о мигрантах, пострадавших от действий Польши

Химические ожоги глаз зафиксированы у пострадавших в результате применения польской стороной спецсредств во время попытки прорыва во вторник через... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:31

2021-11-17T12:31

2021-11-17T12:31

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Химические ожоги глаз зафиксированы у пострадавших в результате применения польской стороной спецсредств во время попытки прорыва во вторник через белорусско-польскую границу ближневосточных мигрантов, сообщил помощник президента Белоруссии – инспектор по Гродненской области Юрий Караев."Как выяснилось, у некоторых есть химические ожоги глаз от той слезоточивой раздражающей составляющей, которая была в струе водомета… (Пострадавшие ) Говорили, что слизистая и глаза пострадали от той смеси, что была в водометах", - сказал он. Видеокомментарий публикует агентство Sputnik Беларусь в своем Тelegram-канале.Он рассказал, что белорусские власти обеспечили доставку питания для мигрантов, в том числе в обед ожидается горячая каша. Караев добавил, что часть мигрантов размещена в белорусском транспортно-логистическом центре (ТЛЦ) недалеко от границы с Польшей, но часть остается в стихийном лагере рядом с погранпереходом "Брузги", отказываясь перебраться в ТЛЦ и уходить дальше от границы. "Может, думают, что как-то, против их воли, их депортируют, но пока они намерены оставаться там", - сказал Караев.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проводит проверку из-за применения спецсредств польскими силовиками в отношении мигрантов, пытавшихся прорваться через границу, но физически находившихся на белорусской территории. По данным ведомства, среди пострадавших есть женщины и дети. По информации медиков, среди жалоб пострадавших - невыносимая боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания.Вечером власти Белоруссии организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре, часть мигрантов перебралась туда из пункта пропуска "Брузги" на польской границе, а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211117/stsenariy-1759387981.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-17T12:31 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии