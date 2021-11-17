https://ria.ru/20211117/lekarstvo-1759481783.html

Российские ученые создали высокоэффективный препарат от COVID-19

Российские ученые создали высокоэффективный препарат от COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Российские ученые создали высокоэффективный препарат от COVID-19

Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:31

2021-11-17T15:31

2021-11-17T16:12

распространение коронавируса

владимир путин

российская академия наук

сибирское отделение ран

александр макаров

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2, рассказал директор института академик Александр Макаров на совещании у Владимира Путина по развитию генетических технологий.Он напомнил, что год назад ученые сообщили о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным.С использованием этой тест-системы ученые ИМБ в сотрудничестве с медиками ФМБА и специалистами Сибирского отделения РАН "разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты", добавил Макаров.По его словам, высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные испытания, в том числе на животных.Моноклональные антитела вырабатывают иммунные клетки, произошедшие из одной плазматической клетки-предшественницы. Их можно получить практически для любого природного антигена и использовать в дальнейшем для его обнаружения или очистки.

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владимир путин, российская академия наук, сибирское отделение ран, александр макаров, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии