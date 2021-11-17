https://ria.ru/20211117/lekarstvo-1759481783.html
Российские ученые создали высокоэффективный препарат от COVID-19
Российские ученые создали высокоэффективный препарат от COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
Российские ученые создали высокоэффективный препарат от COVID-19
Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:31
2021-11-17T15:31
2021-11-17T16:12
распространение коронавируса
владимир путин
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сибирское отделение ран
александр макаров
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2, рассказал директор института академик Александр Макаров на совещании у Владимира Путина по развитию генетических технологий.Он напомнил, что год назад ученые сообщили о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным.С использованием этой тест-системы ученые ИМБ в сотрудничестве с медиками ФМБА и специалистами Сибирского отделения РАН "разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты", добавил Макаров.По его словам, высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные испытания, в том числе на животных.Моноклональные антитела вырабатывают иммунные клетки, произошедшие из одной плазматической клетки-предшественницы. Их можно получить практически для любого природного антигена и использовать в дальнейшем для его обнаружения или очистки.
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владимир путин, российская академия наук, сибирское отделение ран, александр макаров, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:31 17.11.2021 (обновлено: 16:12 17.11.2021)
Российские ученые создали высокоэффективный препарат от COVID-19
В Институте молекулярной биологии РАН создали высокоэффективный препарат против COVID-19
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН
разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2, рассказал директор института академик Александр Макаров
на совещании у Владимира Путина
по развитию генетических технологий.
Он напомнил, что год назад ученые сообщили о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным.
С использованием этой тест-системы ученые ИМБ в сотрудничестве с медиками ФМБА и специалистами Сибирского отделения РАН "разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты", добавил Макаров.
По его словам, высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные испытания, в том числе на животных.
"Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон", — заключил директор ИМБ.
Моноклональные антитела вырабатывают иммунные клетки, произошедшие из одной плазматической клетки-предшественницы. Их можно получить практически для любого природного антигена и использовать в дальнейшем для его обнаружения или очистки.