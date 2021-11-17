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Эксперт оценил опубликованную переписку Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ
Эксперт оценил опубликованную переписку Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ - РИА Новости, 17.11.2021
Эксперт оценил опубликованную переписку Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ
Публикация министерством иностранных дел России переписки Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом является... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T20:33
2021-11-17T22:50
в мире
украина
федор лукьянов
германия
москва
сергей лавров
жан-ив ле дриан
хайко маас
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Публикация министерством иностранных дел России переписки Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом является нетипичной практикой, которая призвана отвести необоснованные претензии к российской дипломатии на украинском направлении, считает директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов."Это нетипичная практика. Я думаю, что это связано с тем, что идет большая волна упреков, которые формируют образ России как страны, которая ничего не хочет и все отвергает. Видимо, чтобы этого избежать, первоисточник публикуется. Не знаю, подействует ли это. Скорее всего, нет", - сказал Лукьянов РИА Новости."Но желание России продемонстрировать, как оно есть на самом деле, в реальности связано с кризисом дипломатических отношений вообще - не между странами какими-то, а в принципе: что уже никто ничему не верит, ничему не доверяет, что информация, которая клубится в публичном поле, совершенно недостоверна", - добавил политолог.Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии.
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в мире, украина, федор лукьянов, германия, москва, сергей лавров, жан-ив ле дриан, хайко маас
20:33 17.11.2021 (обновлено: 22:50 17.11.2021)
 
Эксперт оценил опубликованную переписку Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ

Лукьянов назвал публикацию переписки Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ вынужденной мерой

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Публикация министерством иностранных дел России переписки Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом является нетипичной практикой, которая призвана отвести необоснованные претензии к российской дипломатии на украинском направлении, считает директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
"Это нетипичная практика. Я думаю, что это связано с тем, что идет большая волна упреков, которые формируют образ России как страны, которая ничего не хочет и все отвергает. Видимо, чтобы этого избежать, первоисточник публикуется. Не знаю, подействует ли это. Скорее всего, нет", - сказал Лукьянов РИА Новости.
"Но желание России продемонстрировать, как оно есть на самом деле, в реальности связано с кризисом дипломатических отношений вообще - не между странами какими-то, а в принципе: что уже никто ничему не верит, ничему не доверяет, что информация, которая клубится в публичном поле, совершенно недостоверна", - добавил политолог.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии.
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В миреУкраинаФедор ЛукьяновГерманияМоскваСергей ЛавровЖан-Ив Ле ДрианХайко Маас
 
 
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