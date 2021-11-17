https://ria.ru/20211117/krizis-1759522318.html

В МИД отвергли причастность России к кризису на белорусско-польской границе

В МИД отвергли причастность России к кризису на белорусско-польской границе - РИА Новости, 17.11.2021

В МИД отвергли причастность России к кризису на белорусско-польской границе

Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:56

2021-11-17T17:56

2021-11-17T18:14

белоруссия

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россия

в мире

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

мигранты

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, попытки возложить ответственность на РФ по этой проблематике не имеют под собой никаких оснований.На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает.

https://ria.ru/20211117/krizis-1759524438.html

белоруссия

польша

россия

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2021

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