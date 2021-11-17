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ЦК КПРФ проинформировали о депутате, подозреваемом в педофилии

ЦК КПРФ проинформировали о депутате, подозреваемом в педофилии - РИА Новости, 17.11.2021

ЦК КПРФ проинформировали о депутате, подозреваемом в педофилии

Центральный комитет КПРФ проинформирован о следственных действиях в отношении депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова, подозреваемого в преступлении... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:55

2021-11-17T10:55

2021-11-17T11:10

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приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Центральный комитет КПРФ проинформирован о следственных действиях в отношении депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, сообщил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев.Ранее коллеги Самсонова сообщили РИА Новости о его задержании, а также об обысках у него в квартире. В СУСК информировали, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Подозреваемый задержан, в его квартире проводится обыск, допрашиваются свидетели и потерпевший, отметили в следствии."Я руководство партии проинформировал, что такие действия сейчас происходят в отношении одного из наших лидеров", - отметил Долгачев. По его словам, ответа оттуда пока не поступило.

https://ria.ru/20210910/pozhiznennoe-1749483481.html

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происшествия, приморский край, владивосток, кпрф, россия