10:55 17.11.2021 (обновлено: 11:10 17.11.2021)
ЦК КПРФ проинформировали о депутате, подозреваемом в педофилии
Во Владивостоке завели дело против депутата заксобрания от КПРФ за растление ребенка
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники III совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ в Московской области
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Центральный комитет КПРФ проинформирован о следственных действиях в отношении депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, сообщил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев.
Ранее коллеги Самсонова сообщили РИА Новости о его задержании, а также об обысках у него в квартире. В СУСК информировали, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Подозреваемый задержан, в его квартире проводится обыск, допрашиваются свидетели и потерпевший, отметили в следствии.
"Я руководство партии проинформировал, что такие действия сейчас происходят в отношении одного из наших лидеров", - отметил Долгачев. По его словам, ответа оттуда пока не поступило.