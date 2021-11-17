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ЦК КПРФ проинформировали о депутате, подозреваемом в педофилии
ЦК КПРФ проинформировали о депутате, подозреваемом в педофилии - РИА Новости, 17.11.2021
ЦК КПРФ проинформировали о депутате, подозреваемом в педофилии
Центральный комитет КПРФ проинформирован о следственных действиях в отношении депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова, подозреваемого в преступлении... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:55
2021-11-17T11:10
происшествия
приморский край
владивосток
кпрф
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Центральный комитет КПРФ проинформирован о следственных действиях в отношении депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, сообщил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев.Ранее коллеги Самсонова сообщили РИА Новости о его задержании, а также об обысках у него в квартире. В СУСК информировали, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Подозреваемый задержан, в его квартире проводится обыск, допрашиваются свидетели и потерпевший, отметили в следствии."Я руководство партии проинформировал, что такие действия сейчас происходят в отношении одного из наших лидеров", - отметил Долгачев. По его словам, ответа оттуда пока не поступило.
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происшествия, приморский край, владивосток, кпрф, россия
10:55 17.11.2021 (обновлено: 11:10 17.11.2021)
 
ЦК КПРФ проинформировали о депутате, подозреваемом в педофилии

Во Владивостоке завели дело против депутата заксобрания от КПРФ за растление ребенка

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники III совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ в Московской области
Участники III совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Центральный комитет КПРФ проинформирован о следственных действиях в отношении депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, сообщил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев.
Ранее коллеги Самсонова сообщили РИА Новости о его задержании, а также об обысках у него в квартире. В СУСК информировали, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Подозреваемый задержан, в его квартире проводится обыск, допрашиваются свидетели и потерпевший, отметили в следствии.
"Я руководство партии проинформировал, что такие действия сейчас происходят в отношении одного из наших лидеров", - отметил Долгачев. По его словам, ответа оттуда пока не поступило.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 11:32
"Единая Россия" внесла в ГД законопроект о пожизненном сроке для педофилов
 
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