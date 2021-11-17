https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759536537.html
Попова сравнила заболеваемость COVID-19 среди детей в России и в США
Попова сравнила заболеваемость COVID-19 среди детей в России и в США - РИА Новости, 17.11.2021
Попова сравнила заболеваемость COVID-19 среди детей в России и в США
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом среди детей в России кратно ниже, чем в США. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:14
2021-11-17T19:14
2021-11-17T19:14
распространение коронавируса
общество
дети
сша
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом среди детей в России кратно ниже, чем в США.При этом Попова отметила, что в России сохраняется очная форма обучения, что, на ее взгляд, сохраняет качество образования и психическое здоровье детей. "Потому что, когда они не учатся, они сидят в гаджетах без конца. И это, наверное, не на пользу ни глазам, ни общему состоянию", - добавила она.
https://ria.ru/20211112/moloko-1758766382.html
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общество, дети, сша, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова сравнила заболеваемость COVID-19 среди детей в России и в США
Попова: заболеваемость COVID-19 среди детей в России кратно ниже, чем в США