https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759499670.html
Попова заявила об эффективности принимаемых в регионах антиковидных мер
Попова заявила об эффективности принимаемых в регионах антиковидных мер - РИА Новости, 17.11.2021
Попова заявила об эффективности принимаемых в регионах антиковидных мер
Все принимаемые в регионах России меры по борьбе с распространением COVID-19 дают эффект, главное - это увеличение темпов вакцинации, заявила глава... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:33
2021-11-17T16:33
2021-11-17T16:33
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758418355_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_50b314e4fe133014c27618f2b33eddd4.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Все принимаемые в регионах России меры по борьбе с распространением COVID-19 дают эффект, главное - это увеличение темпов вакцинации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
https://ria.ru/20211117/popova-1759498178.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758418355_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_74e477a54c895ab36c6f8e40293f0cd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии
Попова заявила об эффективности принимаемых в регионах антиковидных мер
Попова: все принимаемые в регионах ограничительные меры против COVID-19 дают эффект