https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759499670.html

Попова заявила об эффективности принимаемых в регионах антиковидных мер

Попова заявила об эффективности принимаемых в регионах антиковидных мер - РИА Новости, 17.11.2021

Попова заявила об эффективности принимаемых в регионах антиковидных мер

Все принимаемые в регионах России меры по борьбе с распространением COVID-19 дают эффект, главное - это увеличение темпов вакцинации, заявила глава... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:33

2021-11-17T16:33

2021-11-17T16:33

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Все принимаемые в регионах России меры по борьбе с распространением COVID-19 дают эффект, главное - это увеличение темпов вакцинации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

https://ria.ru/20211117/popova-1759498178.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии