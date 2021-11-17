https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759490816.html

Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус

Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус - РИА Новости, 17.11.2021

Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус в России. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:06

2021-11-17T16:06

2021-11-17T17:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус в России."Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом", - сказал он.На совещании по развитию генетических технологий глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила президенту о ситуации с коронавирусом в России.Попова, в частности, сообщила об увеличении охвата тестированием в 1,5 раза. Ранее она говорила, что речь идет о 300 тестах на 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20211117/popova-1759490721.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19