https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759490816.html
Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус
Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус - РИА Новости, 17.11.2021
Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус
Президент России Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус в России. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:06
2021-11-17T16:06
2021-11-17T17:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус в России."Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом", - сказал он.На совещании по развитию генетических технологий глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила президенту о ситуации с коронавирусом в России.Попова, в частности, сообщила об увеличении охвата тестированием в 1,5 раза. Ранее она говорила, что речь идет о 300 тестах на 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20211117/popova-1759490721.html
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коронавирус в россии, общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19
16:06 17.11.2021 (обновлено: 17:09 17.11.2021)
Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус
Путин поручил увеличивать скорость тестирования на коронавирус в России