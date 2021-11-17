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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759457763.html
В Латвии зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки
В Латвии зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 17.11.2021
В Латвии зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки
Семьдесят девять человек скончались в Латвии за прошедшие сутки от коронавируса COVID-19, это рекордный показатель по суточной смертности за все время пандемии, РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:57
2021-11-17T13:57
распространение коронавируса
в мире
латвия
коронавирусы
коронавирус covid-19
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РИГА, 17 ноя – РИА Новости. Семьдесят девять человек скончались в Латвии за прошедшие сутки от коронавируса COVID-19, это рекордный показатель по суточной смертности за все время пандемии, сообщается на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний."В Латвии за минувшие сутки выявлен 1501 новый случай COVID, получены сообщения о смерти 79 пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении. Умершие были в возрасте от 30 до 99 лет.При этом 69 из скончавшихся не были вакцинированы от COVID-19 либо не прошли полный курс вакцинации, десять человек завершили курс вакцинации. С начала пандемии COVID-19 заразились 243 340 человек.В республике действует режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусом.Комендантский час, который был введен в Латвии почти на месяц из-за тяжелой ситуации с распространением COVID-19, закончился 15 ноября. Правительство также сняло ряд ограничений для вакцинированных, в частности, они смогут посещать торговые центры, парикмахерские и кафе. Для невакцинированных ограничения сохранятся, они смогут посещать только магазины с продуктами первой необходимости.
https://radiosputnik.ria.ru/20211117/koronavirus-1759299792.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211116/koronavirus-1759323028.html
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в мире, латвия, коронавирусы, коронавирус covid-19
13:57 17.11.2021
 
В Латвии зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

В Латвии зафиксировали новый суточный максимум смертей от COVID-19 — 79 случаев

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
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РИГА, 17 ноя – РИА Новости. Семьдесят девять человек скончались в Латвии за прошедшие сутки от коронавируса COVID-19, это рекордный показатель по суточной смертности за все время пандемии, сообщается на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.
"В Латвии за минувшие сутки выявлен 1501 новый случай COVID, получены сообщения о смерти 79 пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении. Умершие были в возрасте от 30 до 99 лет.
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При этом 69 из скончавшихся не были вакцинированы от COVID-19 либо не прошли полный курс вакцинации, десять человек завершили курс вакцинации. С начала пандемии COVID-19 заразились 243 340 человек.
В республике действует режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусом.
Комендантский час, который был введен в Латвии почти на месяц из-за тяжелой ситуации с распространением COVID-19, закончился 15 ноября. Правительство также сняло ряд ограничений для вакцинированных, в частности, они смогут посещать торговые центры, парикмахерские и кафе. Для невакцинированных ограничения сохранятся, они смогут посещать только магазины с продуктами первой необходимости.
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