https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759421600.html

В Москве на аппаратах ИВЛ лечится 732 человека

В Москве на аппаратах ИВЛ лечится 732 человека - РИА Новости, 17.11.2021

В Москве на аппаратах ИВЛ лечится 732 человека

В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 732 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:38

2021-11-17T11:38

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 732 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Также уточняется, что в городе выздоровели ещё 7477 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 702 667. В столице скончались 96 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759416671.html

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2021

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