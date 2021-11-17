Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759421600.html
В Москве на аппаратах ИВЛ лечится 732 человека
В Москве на аппаратах ИВЛ лечится 732 человека - РИА Новости, 17.11.2021
В Москве на аппаратах ИВЛ лечится 732 человека
В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 732 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:38
2021-11-17T11:38
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585867325_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_2ca26cd6862a004fadac3758d06c3754.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 732 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Также уточняется, что в городе выздоровели ещё 7477 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 702 667. В столице скончались 96 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759416671.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585867325_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_698d38aaa505481f2efb0b3780641511.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:38 17.11.2021
 
В Москве на аппаратах ИВЛ лечится 732 человека

В Москве на аппаратах ИВЛ из-за COVID-19 находится 732 человека

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных COVID-19
Госпиталь для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 732 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В Москве выявлено 2 966 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 940 человек. На ИВЛ находятся 732 человека",- говорится в сообщении.
Также уточняется, что в городе выздоровели ещё 7477 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 702 667. В столице скончались 96 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 11:14Распространение коронавируса
В России за сутки выписали 36 388 переболевших COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
Лента новостейМолния
Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану