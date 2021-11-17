https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759421600.html
В Москве на аппаратах ИВЛ лечится 732 человека
В Москве на аппаратах ИВЛ лечится 732 человека - РИА Новости, 17.11.2021
В Москве на аппаратах ИВЛ лечится 732 человека
В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 732 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:38
2021-11-17T11:38
2021-11-17T11:38
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585867325_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_2ca26cd6862a004fadac3758d06c3754.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 732 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Также уточняется, что в городе выздоровели ещё 7477 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 702 667. В столице скончались 96 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759416671.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585867325_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_698d38aaa505481f2efb0b3780641511.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве на аппаратах ИВЛ лечится 732 человека
В Москве на аппаратах ИВЛ из-за COVID-19 находится 732 человека