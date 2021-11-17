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В Москве выявили 2966 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2966 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.11.2021

В Москве выявили 2966 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 из субъектов РФ за сутки выявлено в Москве (2966), Санкт-Петербурге (2793) и Самарской области (1785), сообщили... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:14

2021-11-17T11:14

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распространение коронавируса

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москва

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 из субъектов РФ за сутки выявлено в Москве (2966), Санкт-Петербурге (2793) и Самарской области (1785), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2966, 2. Санкт-Петербург - 2793, 3. Самарская область - 1785", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 35, Чукотском автономном округе - 19, Ненецком автономном округе - 15.

самарская область

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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