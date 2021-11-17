https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759416421.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:14

2021-11-17T11:14

2021-11-17T11:14

распространение коронавируса

республика тыва

камчатский край

республика алтай

республика калмыкия

москва

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,11%, 2. Москва, Республика Алтай - 0,16%, 3. Республика Тыва, Камчатский край - 0,22%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211117/medotvod-1759350501.html

республика тыва

камчатский край

республика алтай

республика калмыкия

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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