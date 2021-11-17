https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759416421.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:14
2021-11-17T11:14
2021-11-17T11:14
распространение коронавируса
республика тыва
камчатский край
республика алтай
республика калмыкия
москва
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,11%, 2. Москва, Республика Алтай - 0,16%, 3. Республика Тыва, Камчатский край - 0,22%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста новых случаев COVID-19 зафиксировали в Калмыкии — 0,11%