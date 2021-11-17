https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759416126.html

В России выявили 36 626 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 36 626 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.11.2021

В России выявили 36 626 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 36 626 до 9 182 538, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 17.11.2021

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 36 626 до 9 182 538, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 626 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2335 (6,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрировано 9 182 538 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,40%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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