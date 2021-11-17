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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759416126.html
В России выявили 36 626 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 36 626 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.11.2021
В России выявили 36 626 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 36 626 до 9 182 538, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:12
2021-11-17T11:12
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 36 626 до 9 182 538, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 626 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2335 (6,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрировано 9 182 538 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,40%.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:12 17.11.2021
 
В России выявили 36 626 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 36 626 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 36 626 до 9 182 538, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 626 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2335 (6,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
За всю пандемию в стране зарегистрировано 9 182 538 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,40%.
 
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