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Южная Корея обеспокоилась испытанием российской противоспутниковой системы
Южная Корея обеспокоилась испытанием российской противоспутниковой системы - РИА Новости, 17.11.2021
Южная Корея обеспокоилась испытанием российской противоспутниковой системы
Южная Корея выразила обеспокоенность в связи с испытанием Россией противоспутниковой системы и призывает страны сотрудничать в разработке общих норм в этой... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:47
2021-11-17T16:47
сеул
южная корея
сергей шойгу
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Южная Корея выразила обеспокоенность в связи с испытанием Россией противоспутниковой системы и призывает страны сотрудничать в разработке общих норм в этой сфере, сообщил южнокорейский МИД.В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которых поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Он подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы."Мы выражаем озабоченность в связи с проведением 15 ноября противоспутникового испытания и особенно в связи с тем фактом, что в результате этого испытания образовалось большое количество осколков орбитального мусора", - говорится в сообщении МИД, направленном журналистам.В Сеуле также призвали все страны использовать космос в мирных целях. "Наша позиция состоит в том, что мы призываем все страны через ответственное поведение в космосе использовать его в мирном и долгосрочном направлении и сотрудничать для развития соответствующих международных норм", - отмечает МИД.
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сеул, южная корея, сергей шойгу, космос - риа наука, россия
16:47 17.11.2021
 
Южная Корея обеспокоилась испытанием российской противоспутниковой системы

Южная Корея призвала использовать космос в мирных целях

© Фото : Космонавт Олег Новицкий/РоскосмосПилотируемый корабль "Союз МС-19" перед стыковкой с МКС
Пилотируемый корабль Союз МС-19 перед стыковкой с МКС - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Космонавт Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Южная Корея выразила обеспокоенность в связи с испытанием Россией противоспутниковой системы и призывает страны сотрудничать в разработке общих норм в этой сфере, сообщил южнокорейский МИД.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которых поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Он подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы.
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16 ноября, 16:26В мире
Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой ракеты
"Мы выражаем озабоченность в связи с проведением 15 ноября противоспутникового испытания и особенно в связи с тем фактом, что в результате этого испытания образовалось большое количество осколков орбитального мусора", - говорится в сообщении МИД, направленном журналистам.
В Сеуле также призвали все страны использовать космос в мирных целях. "Наша позиция состоит в том, что мы призываем все страны через ответственное поведение в космосе использовать его в мирном и долгосрочном направлении и сотрудничать для развития соответствующих международных норм", - отмечает МИД.
 
СеулЮжная КореяСергей ШойгуКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
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