https://ria.ru/20211117/koreya-1759503280.html

Южная Корея обеспокоилась испытанием российской противоспутниковой системы

Южная Корея обеспокоилась испытанием российской противоспутниковой системы - РИА Новости, 17.11.2021

Южная Корея обеспокоилась испытанием российской противоспутниковой системы

Южная Корея выразила обеспокоенность в связи с испытанием Россией противоспутниковой системы и призывает страны сотрудничать в разработке общих норм в этой... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:47

2021-11-17T16:47

2021-11-17T16:47

сеул

южная корея

сергей шойгу

космос - риа наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753224106_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_73ed3b9fb73fd2d4405037a7f547e4ab.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Южная Корея выразила обеспокоенность в связи с испытанием Россией противоспутниковой системы и призывает страны сотрудничать в разработке общих норм в этой сфере, сообщил южнокорейский МИД.В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которых поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Он подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы."Мы выражаем озабоченность в связи с проведением 15 ноября противоспутникового испытания и особенно в связи с тем фактом, что в результате этого испытания образовалось большое количество осколков орбитального мусора", - говорится в сообщении МИД, направленном журналистам.В Сеуле также призвали все страны использовать космос в мирных целях. "Наша позиция состоит в том, что мы призываем все страны через ответственное поведение в космосе использовать его в мирном и долгосрочном направлении и сотрудничать для развития соответствующих международных норм", - отмечает МИД.

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/raketa-1759317481.html

сеул

южная корея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сеул, южная корея, сергей шойгу, космос - риа наука, россия