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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211117/khudozhestvennyy-1759452797.html
В "Художественном" открывается новый кинофестиваль
В "Художественном" открывается новый кинофестиваль - РИА Новости, 17.11.2021
В "Художественном" открывается новый кинофестиваль
Один из старейших кинотеатров мира "Художественный" отмечает свое 112-летие. В честь этого события в эту среду стартует новый ежегодный кинофестиваль, сообщили... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:39
2021-11-17T15:53
культура
художественный (кинотеатр)
новости культуры
кино и сериалы
москва
пенелопа крус
тильда суинтон
уэс андерсон
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Один из старейших кинотеатров мира "Художественный" отмечает свое 112-летие. В честь этого события в эту среду стартует новый ежегодный кинофестиваль, сообщили в пресс-службе кинотеатра. Лентой открытия станет комедия Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан" с Тимоти Шаламе, Тильдой Суинтон, Биллом Мюрреем и другими. После премьеры состоится public talk с журналистом Аленой Долецкой, а также показ "Репортажа с места событий" — фильма о фильме. В нем актеры "Французского вестника" делятся впечатлениями о работе над картиной. В следующие дни в "Художественном" представят серию самых ожидаемых проектов этого сезона, а также шедевры прошлых лет. Всего в программе 11 киноработ. Среди "участников", например, "Событие" Одри Диван. Драма французского режиссера в этом году удостоилась главного приза на 78-м Венецианском кинофестивале; "Остров Бергмана" Мии Хансен-Лев о паре кинематографистов, пораженных красотой шведского острова Форе, а также "Утраченные иллюзии" Ксавье Джанноли — экранизация одноименного романа Бальзака из цикла "Человеческая комедия".Из российского кино в программу фестиваля вошла драма "Капитан Волконогов бежал"​​ с Юрием Борисовым в главной роли. Действие в ней происходит во время "Большого террора". Режиссеры — Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Представят на фестивали и шедевры прошлых лет: "Берлин — симфония большого города" (1927) Вальтера Руттмана, "Новый кинотеатр "Парадизо" (1988) Джузеппе Торнатор, а также проведут спецпоказ проекта "Художественный. 1909".Закроет смотр комедия Мариано Кона и Гастона Дюпра "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях.Фестиваль продлится до 24 ноября.
https://ria.ru/20210726/film-1742917672.html
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художественный (кинотеатр), новости культуры, кино и сериалы, москва, пенелопа крус, тильда суинтон, уэс андерсон, антонио бандерас
14:39 17.11.2021 (обновлено: 15:53 17.11.2021)
 
В "Художественном" открывается новый кинофестиваль

В "Художественном" открывается новый кинофестиваль в честь 112-летия кинотеатра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗрительный зал кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве.
Зрительный зал кинотеатра Художественный на Арбатской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Один из старейших кинотеатров мира "Художественный" отмечает свое 112-летие. В честь этого события в эту среду стартует новый ежегодный кинофестиваль, сообщили в пресс-службе кинотеатра.
Лентой открытия станет комедия Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан" с Тимоти Шаламе, Тильдой Суинтон, Биллом Мюрреем и другими.
© DisneyКадр из фильма "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан"
Кадр из фильма Французский Вестник. Приложение к газете Либерти, Канзас Ивнинг Сан
© Disney
Кадр из фильма "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан"
После премьеры состоится public talk с журналистом Аленой Долецкой, а также показ "Репортажа с места событий" — фильма о фильме. В нем актеры "Французского вестника" делятся впечатлениями о работе над картиной.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктер Александр Горчилин, креативный консультант генерального директора Третьяковской галереи Алена Долецкая и программный директор кинотеатра "Художественный" кинокритик Стас Тыркин (справа) на премьере фильма "Французский вестник" режиссера Уэса Андерсона в кинотеатре "Художественный". Премьера состоялась в рамках открытия фестиваля, посвященного дню рождения кинотеатра "Художественный".
Актер Александр Горчилин, креативный консультант генерального директора Третьяковской галереи Алена Долецкая и программный директор кинотеатра Художественный кинокритик Стас Тыркин (справа) на премьере фильма Французский вестник режиссера Уэса Андерсона в кинотеатре Художественный. Премьера состоялась в рамках открытия фестиваля, посвященного дню рождения кинотеатра Художественный. - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Актер Александр Горчилин, креативный консультант генерального директора Третьяковской галереи Алена Долецкая и программный директор кинотеатра "Художественный" кинокритик Стас Тыркин (справа) на премьере фильма "Французский вестник" режиссера Уэса Андерсона в кинотеатре "Художественный". Премьера состоялась в рамках открытия фестиваля, посвященного дню рождения кинотеатра "Художественный".
В следующие дни в "Художественном" представят серию самых ожидаемых проектов этого сезона, а также шедевры прошлых лет. Всего в программе 11 киноработ.

"112-летие "Художественного" мы отмечаем кинофестивалем, в очередной раз провозглашающим нашу установку на высочайшее кинематографическое качество. Диапазон выбранных картин — самый широкий: от первых немых фильмов, когда-то показанных в Художественном электротеатре, до новейших сенсаций, отмеченных призами главных мировых кинофестивалей и ожидающих номинаций на "Оскар", — отметил программный директор "Художественного" Стас Тыркин.

Среди "участников", например, "Событие" Одри Диван. Драма французского режиссера в этом году удостоилась главного приза на 78-м Венецианском кинофестивале; "Остров Бергмана" Мии Хансен-Лев о паре кинематографистов, пораженных красотой шведского острова Форе, а также "Утраченные иллюзии" Ксавье Джанноли — экранизация одноименного романа Бальзака из цикла "Человеческая комедия".
Венецианский кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 13:54Культура
Фильм "Капитан Волконогов бежал" покажут на Венецианском кинофестивале
Из российского кино в программу фестиваля вошла драма "Капитан Волконогов бежал"​​ с Юрием Борисовым в главной роли. Действие в ней происходит во время "Большого террора". Режиссеры — Наташа Меркулова и Алексей Чупов.
Представят на фестивали и шедевры прошлых лет: "Берлин — симфония большого города" (1927) Вальтера Руттмана, "Новый кинотеатр "Парадизо" (1988) Джузеппе Торнатор, а также проведут спецпоказ проекта "Художественный. 1909".
Закроет смотр комедия Мариано Кона и Гастона Дюпра "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях.
Фестиваль продлится до 24 ноября.
Кадр из фильма Последняя дуэль
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КультураХудожественный (кинотеатр)Новости культурыКино и сериалыМоскваПенелопа КрусТильда СуинтонУэс АндерсонАнтонио Бандерас
 
 
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