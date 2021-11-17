14:39 17.11.2021 (обновлено: 15:53 17.11.2021)
В "Художественном" открывается новый кинофестиваль
В "Художественном" открывается новый кинофестиваль в честь 112-летия кинотеатра
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗрительный зал кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Один из старейших кинотеатров мира "Художественный" отмечает свое 112-летие. В честь этого события в эту среду стартует новый ежегодный кинофестиваль, сообщили в пресс-службе кинотеатра.
Лентой открытия станет комедия Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан" с Тимоти Шаламе, Тильдой Суинтон, Биллом Мюрреем и другими.
© DisneyКадр из фильма "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан"
© Disney
Кадр из фильма "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан"
После премьеры состоится public talk с журналистом Аленой Долецкой, а также показ "Репортажа с места событий" — фильма о фильме. В нем актеры "Французского вестника" делятся впечатлениями о работе над картиной.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктер Александр Горчилин, креативный консультант генерального директора Третьяковской галереи Алена Долецкая и программный директор кинотеатра "Художественный" кинокритик Стас Тыркин (справа) на премьере фильма "Французский вестник" режиссера Уэса Андерсона в кинотеатре "Художественный". Премьера состоялась в рамках открытия фестиваля, посвященного дню рождения кинотеатра "Художественный".
Актер Александр Горчилин, креативный консультант генерального директора Третьяковской галереи Алена Долецкая и программный директор кинотеатра "Художественный" кинокритик Стас Тыркин (справа) на премьере фильма "Французский вестник" режиссера Уэса Андерсона в кинотеатре "Художественный". Премьера состоялась в рамках открытия фестиваля, посвященного дню рождения кинотеатра "Художественный".
В следующие дни в "Художественном" представят серию самых ожидаемых проектов этого сезона, а также шедевры прошлых лет. Всего в программе 11 киноработ.
"112-летие "Художественного" мы отмечаем кинофестивалем, в очередной раз провозглашающим нашу установку на высочайшее кинематографическое качество. Диапазон выбранных картин — самый широкий: от первых немых фильмов, когда-то показанных в Художественном электротеатре, до новейших сенсаций, отмеченных призами главных мировых кинофестивалей и ожидающих номинаций на "Оскар", — отметил программный директор "Художественного" Стас Тыркин.
Среди "участников", например, "Событие" Одри Диван. Драма французского режиссера в этом году удостоилась главного приза на 78-м Венецианском кинофестивале; "Остров Бергмана" Мии Хансен-Лев о паре кинематографистов, пораженных красотой шведского острова Форе, а также "Утраченные иллюзии" Ксавье Джанноли — экранизация одноименного романа Бальзака из цикла "Человеческая комедия".
Из российского кино в программу фестиваля вошла драма "Капитан Волконогов бежал" с Юрием Борисовым в главной роли. Действие в ней происходит во время "Большого террора". Режиссеры — Наташа Меркулова и Алексей Чупов.
Представят на фестивали и шедевры прошлых лет: "Берлин — симфония большого города" (1927) Вальтера Руттмана, "Новый кинотеатр "Парадизо" (1988) Джузеппе Торнатор, а также проведут спецпоказ проекта "Художественный. 1909".
Закроет смотр комедия Мариано Кона и Гастона Дюпра "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях.
Фестиваль продлится до 24 ноября.