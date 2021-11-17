https://ria.ru/20211117/khudozhestvennyy-1759452797.html

В "Художественном" открывается новый кинофестиваль

В "Художественном" открывается новый кинофестиваль - РИА Новости, 17.11.2021

В "Художественном" открывается новый кинофестиваль

Один из старейших кинотеатров мира "Художественный" отмечает свое 112-летие. В честь этого события в эту среду стартует новый ежегодный кинофестиваль, сообщили... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:39

2021-11-17T14:39

2021-11-17T15:53

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Один из старейших кинотеатров мира "Художественный" отмечает свое 112-летие. В честь этого события в эту среду стартует новый ежегодный кинофестиваль, сообщили в пресс-службе кинотеатра. Лентой открытия станет комедия Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан" с Тимоти Шаламе, Тильдой Суинтон, Биллом Мюрреем и другими. После премьеры состоится public talk с журналистом Аленой Долецкой, а также показ "Репортажа с места событий" — фильма о фильме. В нем актеры "Французского вестника" делятся впечатлениями о работе над картиной. В следующие дни в "Художественном" представят серию самых ожидаемых проектов этого сезона, а также шедевры прошлых лет. Всего в программе 11 киноработ. Среди "участников", например, "Событие" Одри Диван. Драма французского режиссера в этом году удостоилась главного приза на 78-м Венецианском кинофестивале; "Остров Бергмана" Мии Хансен-Лев о паре кинематографистов, пораженных красотой шведского острова Форе, а также "Утраченные иллюзии" Ксавье Джанноли — экранизация одноименного романа Бальзака из цикла "Человеческая комедия".Из российского кино в программу фестиваля вошла драма "Капитан Волконогов бежал"​​ с Юрием Борисовым в главной роли. Действие в ней происходит во время "Большого террора". Режиссеры — Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Представят на фестивали и шедевры прошлых лет: "Берлин — симфония большого города" (1927) Вальтера Руттмана, "Новый кинотеатр "Парадизо" (1988) Джузеппе Торнатор, а также проведут спецпоказ проекта "Художественный. 1909".Закроет смотр комедия Мариано Кона и Гастона Дюпра "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях.Фестиваль продлится до 24 ноября.

https://ria.ru/20210726/film-1742917672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

художественный (кинотеатр), новости культуры, кино и сериалы, москва, пенелопа крус, тильда суинтон, уэс андерсон, антонио бандерас