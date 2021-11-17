https://ria.ru/20211117/kazan-1759532785.html

В Казани задержали подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя

В Казани задержали подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя - РИА Новости, 17.11.2021

В Казани задержали подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя

Полицейские задержали четырех жителей Казани, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя, после отравления метанолом 13 студентов, сообщает МВД по... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:50

2021-11-17T18:50

2021-11-17T18:51

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КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали четырех жителей Казани, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя, после отравления метанолом 13 студентов, сообщает МВД по Татарстану.По информации минздрава республики, 13 человек во вторник были госпитализированы в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По данным регионального СУСК, пострадавшие – 1999-2003 годов рождения. В ночь на 16 ноября группа из 18 человек отмечала день рождения одного из них в коттедже в казанском поселке Салмачи, 14 из них употребили спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"."После массового отравления студентов в Казани полицейские установили и задержали не только гражданина, у которого была приобретена спиртосодержащая жидкость, но и всю цепочку сбытчиков. Выяснилось, что подобным противоправным деянием занимались четыре казанца, все они задержаны", - говорится в сообщении.В настоящее время, по информации МВД, проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых.Ранее следствие установило, что один один из участников праздника приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В багажнике каршерингового автомобиля бутыль привезли в коттедж, но при разгрузке по ошибке взяли вместо нее другую находившуюся в багажнике автомобиля бутыль – с незамерзающей автомобильной жидкостью. Затем молодые люди разбавили данную жидкость и употребили ее.В ходе осмотра места происшествия бутыль с контрафактным алкоголем была изъята из автомобиля. Как отмечает СУСК, по предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, россия