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В Казани задержали подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя
В Казани задержали подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя - РИА Новости, 17.11.2021
В Казани задержали подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя
Полицейские задержали четырех жителей Казани, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя, после отравления метанолом 13 студентов, сообщает МВД по... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:50
2021-11-17T18:51
происшествия
казань
россия
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КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали четырех жителей Казани, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя, после отравления метанолом 13 студентов, сообщает МВД по Татарстану.По информации минздрава республики, 13 человек во вторник были госпитализированы в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По данным регионального СУСК, пострадавшие – 1999-2003 годов рождения. В ночь на 16 ноября группа из 18 человек отмечала день рождения одного из них в коттедже в казанском поселке Салмачи, 14 из них употребили спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"."После массового отравления студентов в Казани полицейские установили и задержали не только гражданина, у которого была приобретена спиртосодержащая жидкость, но и всю цепочку сбытчиков. Выяснилось, что подобным противоправным деянием занимались четыре казанца, все они задержаны", - говорится в сообщении.В настоящее время, по информации МВД, проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых.Ранее следствие установило, что один один из участников праздника приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В багажнике каршерингового автомобиля бутыль привезли в коттедж, но при разгрузке по ошибке взяли вместо нее другую находившуюся в багажнике автомобиля бутыль – с незамерзающей автомобильной жидкостью. Затем молодые люди разбавили данную жидкость и употребили ее.В ходе осмотра места происшествия бутыль с контрафактным алкоголем была изъята из автомобиля. Как отмечает СУСК, по предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.
https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html
https://ria.ru/20211117/otravlenie-1759399659.html
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происшествия, казань, россия
18:50 17.11.2021 (обновлено: 18:51 17.11.2021)
 
В Казани задержали подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя

В Казани задержали четверых подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали четырех жителей Казани, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя, после отравления метанолом 13 студентов, сообщает МВД по Татарстану.
По информации минздрава республики, 13 человек во вторник были госпитализированы в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По данным регионального СУСК, пострадавшие – 1999-2003 годов рождения. В ночь на 16 ноября группа из 18 человек отмечала день рождения одного из них в коттедже в казанском поселке Салмачи, 14 из них употребили спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица.
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 12:09
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
"После массового отравления студентов в Казани полицейские установили и задержали не только гражданина, у которого была приобретена спиртосодержащая жидкость, но и всю цепочку сбытчиков. Выяснилось, что подобным противоправным деянием занимались четыре казанца, все они задержаны", - говорится в сообщении.
В настоящее время, по информации МВД, проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 09:23
Минздрав рассказал о состоянии отравившихся метанолом в Казани
Ранее следствие установило, что один один из участников праздника приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В багажнике каршерингового автомобиля бутыль привезли в коттедж, но при разгрузке по ошибке взяли вместо нее другую находившуюся в багажнике автомобиля бутыль – с незамерзающей автомобильной жидкостью. Затем молодые люди разбавили данную жидкость и употребили ее.
В ходе осмотра места происшествия бутыль с контрафактным алкоголем была изъята из автомобиля. Как отмечает СУСК, по предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.
 
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