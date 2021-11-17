22:49 17.11.2021 (обновлено: 23:00 17.11.2021)
Вызволенный из "рабства" в Казахстане россиянин отрекся от своих слов
Россиянин Котов, находившийся 20 лет в рабстве в Казахстане, не имеет претензий к фермеру
НУР-СУЛТАН, 18 ноя - РИА Новости. Гражданин России Алексей Котов, сообщивший в своем видеообращении о том, что находится в рабстве в Карагандинской области Казахстана, заявил, что работал у местного фермера добровольно, сообщается на сайте казахстанской полиции.
Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. На видеозаписи он представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. По его словам, он 20 лет находится в неволе и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана". В целях проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область были направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане.
"Допрошенный в присутствии сотрудников российского консульства Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что от заявления в отношении владельца крестьянского хозяйства Котов "отказался, пояснив, что претензии к нему не имеет, единственной целью обращения было вернуться домой".
Полиция пояснила, что по видеообращению гражданина России зарегистрировано уголовное дело. Для проверки информации "осуществлен выезд следственно-оперативной группы, которой в Шетском районе установлены крестьянское хозяйство, его владелец и сам Котов".
Ранее посольство России в Казахстане сообщило, что Котов в сопровождении сотрудников посольства РФ направляется в столицу республики, откуда вылетит в Москву. В дальнейшем он собирается выехать на малую родину в Ярославскую область, где намерен устраивать свою жизнь. В дипмисиии отметили, что на основании запроса, оперативно направленного в МВД России, установлено наличие у Котова гражданства Российской Федерации. По данным посольства, правовой квалификацией ситуации, в которую попал россиянин, в Казахстане занимаются правоохранительные органы республики во взаимодействии с МВД РФ.