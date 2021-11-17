https://ria.ru/20211117/granitsa-1759512752.html

МИД назвал действия польских силовиков на границе антигуманными

МИД назвал действия польских силовиков на границе антигуманными - РИА Новости, 17.11.2021

МИД назвал действия польских силовиков на границе антигуманными

Использование Польшей спецсредств в отношении мигрантов на границе с Белоруссией антигуманно, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:21

2021-11-17T17:21

2021-11-17T17:41

в мире

белоруссия

польша

россия

александр лукашенко

мария захарова

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Использование Польшей спецсредств в отношении мигрантов на границе с Белоруссией антигуманно, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Малык заявил, что польские силовики применили во вторник на белорусской границе против мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу, спецсредства, содержащие токсичные химикаты."Помимо того, что они и так пришли не от хорошей жизни, так их еще поливают водой на холоде, и это холод, который для них непривычен, и это женщины и дети, так их еще поливают каким-то газом, им угрожают применением оружия и применяют к ним физическую силу, и так далее", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, в их отношении проводится настоящая кампания по психологической отработке: использование громкоговорителей, запугивание, устрашение, информационная кампания в СМИ, которая не предоставляет возможности прямого обращения этих людей, защиты их позиции, а "нацелена только на одно - на подтверждение подходов и защиты правильности действий соответствующих властей, которые принимают в отношении этих людей вот те антигуманные меры, которые мы наблюдаем".На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211117/migranty-1759484165.html

https://ria.ru/20211117/uslovie-1759463108.html

белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, россия, александр лукашенко, мария захарова, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии