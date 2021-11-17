https://ria.ru/20211117/granitsa-1759421765.html

Эксперт прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Эксперт прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 17.11.2021

Эксперт прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном из-за ситуации вокруг Сюникской области вряд ли можно ожидать, но возможны новые обострения на границе, а... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:38

2021-11-17T11:38

2021-11-17T11:38

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном из-за ситуации вокруг Сюникской области вряд ли можно ожидать, но возможны новые обострения на границе, а последняя эскалация связана с попыткой Баку надавить на Ереван для выполнения прошлогодних договоренностей по трехстороннему заявлению лидеров РФ, Армении и Азербайджана о перемирии, сказал РИА Новости старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная. В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.Баку настаивает на прокладке так называемого Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через территории Сюникской области Армении. В дальнейших планах Азербайджана - соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора из западных районов Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении. Весной президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил Еревану решить вопрос строительства Зангезурского коридора через территорию Армении "при помощи силы" в случае отказа армянской стороны сделать это добровольно.По мнению Притчина, последняя эскалация на армяно-азербайджанской границе связана со срывом трехсторонней встречи лидеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил о подготовке новой встречи Путина, Алиева и Пашиняна в формате видеоконференции. При этом, отметил Песков, точных договоренностей по срокам пока нет."Вполне закономерный процесс, мы все видели, что накануне 9-10 ноября шла серьезная подготовка переговоров на высшем уровне между лидерами при посредничестве президента РФ Владимира Путина. Были заявления о том, что необходимо выполнять все оставшиеся пункты заявления о перемирии, которое было подписано год назад. Из Еревана звучали обнадеживающие сигналы, а потом, в конечном итоге, Армения отказалась участвовать в этом форуме. И происходящее на границе - это попытка Азербайджана надавить на Армению выполнять обязательства по заявлению о перемирии", - полагает эксперт.По его словам, Сюникская область, где в том числе накануне произошли боестолкновения, важна стратегически как для Армении, так и Азербайджана. Он напомнил, что Баку настаивает на том, чтобы именно через Сюникскую область проходил Зангезурский транспортный коридор."В трехстороннем заявлении (от 9 ноября 2020 года) о перемирии коридор никак не обозначен, но прописано, что он должен идти вдоль южной границы Армении и Ирана - это кратчайшая дорога между Нахичеванью - автономным эксклавом Азербайджана - и территорией Азербайджана", - подчеркнул Притчин.Он напомнил, что ситуация по всей протяженности армяно-азербайджанской границы, после того как Лачинский и Кельбаджарский районы перешли Азербайджану, периодически обострялась в течение нескольких месяцев."Напряжение обусловлено тем, что границы как таковой нет. Переговоры о делимитации за год так и не стартовали, все шло на откуп пограничников и военных, постоянно возникали стычки и перестрелки, потому что стороны по-разному рассматривают траекторию прохождения границы и оспаривали претензии друг друга на те или иные долины, дороги. Этот комплекс вопросов так и не решается, переговоров по делимитации и демаркации нет", - подчеркнул эксперт.Он полагает, что Турция, которая добивается расширения своего присутствия на Кавказе вряд ли станет сейчас вмешиваться в ситуацию."Армении даже одному Азербайджану нечего противопоставить, поэтому подключение Турции оправдано будет, если только Иран, который попытался встать на сторону Армении и в качестве внешнего игрока выступит против Азербайджана. Но мы видим, что быстро ситуация разрешилась. Турция, конечно, хотела бы еще большего присутствовать в регионе, но пока для этого предпосылок нет", - считает Притчин.Новые обострения на армяно-азербайджанской границе возможны, считает собеседник агентства. Он отметил, что Армения не была готова на переговоры с Азербайджаном по границе даже в условиях, когда не было серьезной атаки со стороны Азербайджана, а после боестолкновений с тяжелой техникой голоса противников в Армении любых договоренностей с Азербайджаном станут еще громче. При этом эксперт не считает возможным повторения прошлогодней карабахской войны."Если в прошлом году Азербайджан восстанавливал свою территориальную целостность, возвращал азербайджанские районы, которые были под контролем Армении с 1990-х годов, пытался вернуть Нагорный Карабах, то сейчас каких-то таких серьезных предпосылок нет. Есть недовольство Армении существующим статусом-кво, но ресурсов у Армении точно нет для того, чтобы переломить ситуацию", - заключил Притчин.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211117/granitsa-1759407839.html

https://ria.ru/20211117/voennye-1759403177.html

https://ria.ru/20211116/karabakh-1759344638.html

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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе