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КПРФ обратится в комитет по этике из-за высказываний Жириновского
КПРФ обратится в комитет по этике из-за высказываний Жириновского - РИА Новости, 17.11.2021
КПРФ обратится в комитет по этике из-за высказываний Жириновского
Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова заявила, что партия обратится в думский комитет по этике в связи с высказываниями лидера ЛДПР Владимира Жириновского в РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:23
2021-11-17T13:25
политика
владимир жириновский
госдума рф
кпрф
лдпр
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова заявила, что партия обратится в думский комитет по этике в связи с высказываниями лидера ЛДПР Владимира Жириновского в отношении первого замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николая Коломейцева, которого тот назвал "ростовским валенком"."Мы вчера видели, что руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский допустил недопустимые высказывания в адрес коллег… Он предлагает ввести внесудебные расправы над представителями социализма. Кроме того, он допустил оскорбление Коломейцева Николая Васильевича, назвав его ростовским валенком. Я считаю неприемлемыми в стенах парламента такие выражения", - заявила Глазкова журналистам в Госдуме.Она добавила, что Коломейцев является достойным человеком и ей предложили обратиться в комиссию по этике и к председателю Госдумы, чтобы не допустить такого в дальнейшем."Считаю поведение Жириновского некорректным, неправильным. И, конечно, мы будем обращаться в комиссию по этике (Госдумы)", - сообщила Глазкова.Также на пресс-подходе слово взял сам Коломейцев."Некоторые пустобрехи, в народе называемые "предводителями банных мальчиков", допускают, как нам показалось по истерике в СМИ, заказные оскорбления депутатов, что является недопустимым. В такой ситуации председательствующий должен сразу отключать микрофоны им. Вчерашняя выходка она была широко растиражирована с определенным контекстом. Мы считаем, что это продолжение шельмования лидеров лево-патриотического блока после выборов в ГД и политика... дестабилизации ситуации наряду с проектом по введению QR-кодов, где права российских граждан предполагается ущемлять больше, чем иностранных. В будущем мы подготовим обращение в Конституционный суд, поскольку считаем, что у нас происходит санитарный переворот", - заявил Коломейцев.
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политика, владимир жириновский, госдума рф, кпрф, лдпр
13:23 17.11.2021 (обновлено: 13:25 17.11.2021)
 
КПРФ обратится в комитет по этике из-за высказываний Жириновского

КПРФ обратится в комитет по этике из-за слов Жириновского о первом замглавы фракции

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНиколай Коломейцев выступает на пленарном заседании Государственной Думы
Николай Коломейцев выступает на пленарном заседании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Николай Коломейцев выступает на пленарном заседании Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова заявила, что партия обратится в думский комитет по этике в связи с высказываниями лидера ЛДПР Владимира Жириновского в отношении первого замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николая Коломейцева, которого тот назвал "ростовским валенком".
"Мы вчера видели, что руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский допустил недопустимые высказывания в адрес коллег… Он предлагает ввести внесудебные расправы над представителями социализма. Кроме того, он допустил оскорбление Коломейцева Николая Васильевича, назвав его ростовским валенком. Я считаю неприемлемыми в стенах парламента такие выражения", - заявила Глазкова журналистам в Госдуме.
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Она добавила, что Коломейцев является достойным человеком и ей предложили обратиться в комиссию по этике и к председателю Госдумы, чтобы не допустить такого в дальнейшем.
"Считаю поведение Жириновского некорректным, неправильным. И, конечно, мы будем обращаться в комиссию по этике (Госдумы)", - сообщила Глазкова.
Также на пресс-подходе слово взял сам Коломейцев.
"Некоторые пустобрехи, в народе называемые "предводителями банных мальчиков", допускают, как нам показалось по истерике в СМИ, заказные оскорбления депутатов, что является недопустимым. В такой ситуации председательствующий должен сразу отключать микрофоны им. Вчерашняя выходка она была широко растиражирована с определенным контекстом. Мы считаем, что это продолжение шельмования лидеров лево-патриотического блока после выборов в ГД и политика... дестабилизации ситуации наряду с проектом по введению QR-кодов, где права российских граждан предполагается ущемлять больше, чем иностранных. В будущем мы подготовим обращение в Конституционный суд, поскольку считаем, что у нас происходит санитарный переворот", - заявил Коломейцев.
 
ПолитикаВладимир ЖириновскийГосдума РФКПРФЛДПР
 
 
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