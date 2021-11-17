https://ria.ru/20211117/gosduma-1759450009.html

КПРФ обратится в комитет по этике из-за высказываний Жириновского

КПРФ обратится в комитет по этике из-за высказываний Жириновского - РИА Новости, 17.11.2021

КПРФ обратится в комитет по этике из-за высказываний Жириновского

Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова заявила, что партия обратится в думский комитет по этике в связи с высказываниями лидера ЛДПР Владимира Жириновского в РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:23

2021-11-17T13:23

2021-11-17T13:25

политика

владимир жириновский

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова заявила, что партия обратится в думский комитет по этике в связи с высказываниями лидера ЛДПР Владимира Жириновского в отношении первого замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николая Коломейцева, которого тот назвал "ростовским валенком"."Мы вчера видели, что руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский допустил недопустимые высказывания в адрес коллег… Он предлагает ввести внесудебные расправы над представителями социализма. Кроме того, он допустил оскорбление Коломейцева Николая Васильевича, назвав его ростовским валенком. Я считаю неприемлемыми в стенах парламента такие выражения", - заявила Глазкова журналистам в Госдуме.Она добавила, что Коломейцев является достойным человеком и ей предложили обратиться в комиссию по этике и к председателю Госдумы, чтобы не допустить такого в дальнейшем."Считаю поведение Жириновского некорректным, неправильным. И, конечно, мы будем обращаться в комиссию по этике (Госдумы)", - сообщила Глазкова.Также на пресс-подходе слово взял сам Коломейцев."Некоторые пустобрехи, в народе называемые "предводителями банных мальчиков", допускают, как нам показалось по истерике в СМИ, заказные оскорбления депутатов, что является недопустимым. В такой ситуации председательствующий должен сразу отключать микрофоны им. Вчерашняя выходка она была широко растиражирована с определенным контекстом. Мы считаем, что это продолжение шельмования лидеров лево-патриотического блока после выборов в ГД и политика... дестабилизации ситуации наряду с проектом по введению QR-кодов, где права российских граждан предполагается ущемлять больше, чем иностранных. В будущем мы подготовим обращение в Конституционный суд, поскольку считаем, что у нас происходит санитарный переворот", - заявил Коломейцев.

https://ria.ru/20211116/zamechanie-1759296843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир жириновский, госдума рф, кпрф, лдпр