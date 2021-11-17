https://ria.ru/20211117/evakuatsiya-1759484482.html
В Москве эвакуировали 16 судов из-за угрозы минирования
В Москве эвакуировали 16 судов из-за угрозы минирования - РИА Новости, 17.11.2021
В Москве эвакуировали 16 судов из-за угрозы минирования
Посетителей и сотрудников Мосгорсуда и 15 столичных районных судов эвакуировали из-за угрозы "минирования", сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:44
2021-11-17T15:44
2021-11-17T15:57
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Посетителей и сотрудников Мосгорсуда и 15 столичных районных судов эвакуировали из-за угрозы "минирования", сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников."Эвакуированы в связи с угрозой "минирования" Мосгорсуд, а также районные суды: Коптевский, Таганский, Измайловский, Пресненский, Останкинский, Никулинский, Тимирязевский, Кунцевский, Перовский, Бабушкинский, Чертановский, Черемушкинский, Лефортовский, Люблинский и Дорогомиловский", - сказал собеседник агентства.После того, как здания проверят, суды возобновят работу. Из-за эвакуации, в частности, было перенесено заседание в Мосгорсуде по отбору присяжных по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, москва, россия
15:44 17.11.2021 (обновлено: 15:57 17.11.2021)
В Москве эвакуировали 16 судов из-за угрозы минирования
В Москве эвакуировали Мосгорсуд и 15 районных судов из-за угрозы минирования
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Посетителей и сотрудников Мосгорсуда и 15 столичных районных судов эвакуировали из-за угрозы "минирования", сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников.
"Эвакуированы в связи с угрозой "минирования" Мосгорсуд, а также районные суды: Коптевский, Таганский, Измайловский, Пресненский, Останкинский, Никулинский, Тимирязевский, Кунцевский, Перовский, Бабушкинский, Чертановский, Черемушкинский, Лефортовский, Люблинский и Дорогомиловский", - сказал собеседник агентства.
После того, как здания проверят, суды возобновят работу. Из-за эвакуации, в частности, было перенесено заседание в Мосгорсуде по отбору присяжных по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова
.
Волна "минирований" в разных городах России
длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.