Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/evakuatsiya-1759484482.html
В Москве эвакуировали 16 судов из-за угрозы минирования
В Москве эвакуировали 16 судов из-за угрозы минирования - РИА Новости, 17.11.2021
В Москве эвакуировали 16 судов из-за угрозы минирования
Посетителей и сотрудников Мосгорсуда и 15 столичных районных судов эвакуировали из-за угрозы "минирования", сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:44
2021-11-17T15:57
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595620213_0:207:3271:2047_1920x0_80_0_0_13c063a264b67abbc0dce1eb9ecc481e.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Посетителей и сотрудников Мосгорсуда и 15 столичных районных судов эвакуировали из-за угрозы "минирования", сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников."Эвакуированы в связи с угрозой "минирования" Мосгорсуд, а также районные суды: Коптевский, Таганский, Измайловский, Пресненский, Останкинский, Никулинский, Тимирязевский, Кунцевский, Перовский, Бабушкинский, Чертановский, Черемушкинский, Лефортовский, Люблинский и Дорогомиловский", - сказал собеседник агентства.После того, как здания проверят, суды возобновят работу. Из-за эвакуации, в частности, было перенесено заседание в Мосгорсуде по отбору присяжных по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20210828/samolet-1747638660.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595620213_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_0f31a19e49837488b87d2dfce819b902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, россия
15:44 17.11.2021 (обновлено: 15:57 17.11.2021)
 
В Москве эвакуировали 16 судов из-за угрозы минирования

В Москве эвакуировали Мосгорсуд и 15 районных судов из-за угрозы минирования

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Московского городского суда
Сотрудники полиции у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Посетителей и сотрудников Мосгорсуда и 15 столичных районных судов эвакуировали из-за угрозы "минирования", сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников.
"Эвакуированы в связи с угрозой "минирования" Мосгорсуд, а также районные суды: Коптевский, Таганский, Измайловский, Пресненский, Останкинский, Никулинский, Тимирязевский, Кунцевский, Перовский, Бабушкинский, Чертановский, Черемушкинский, Лефортовский, Люблинский и Дорогомиловский", - сказал собеседник агентства.
После того, как здания проверят, суды возобновят работу. Из-за эвакуации, в частности, было перенесено заседание в Мосгорсуде по отбору присяжных по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Командно-диспетчерский пункт (КДП) в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 11:47Туризм
В Домодедово поступило сообщение о минировании борта Москва — Геленджик
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44Украинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия России
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
00:19Глава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" России
00:14Вильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давления
Лента новостейМолния
Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферамУкраинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия РоссииВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи АфганистануГлава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" РоссииВильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давления