Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211117/elektrosnabzhenie-1759411132.html
В Москве провели работы по повышению качества электроснабжения ТиНАО
В Москве провели работы по повышению качества электроснабжения ТиНАО - РИА Новости, 17.11.2021
В Москве провели работы по повышению качества электроснабжения ТиНАО
Энергетики Москвы провели масштабную работу по повышению качества и надежности электроснабжения ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T07:20
2021-11-17T10:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
тинао
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Энергетики Москвы провели масштабную работу по повышению качества и надежности электроснабжения ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Столичные энергетики провели масштабную работу по повышению качества и надежности электроснабжения ТиНАО. Высокий уровень надежности и безаварийности всех инженерных систем жизнеобеспечения является одной из важных составляющих комфортной городской среды. После присоединения новых территорий провели комплекс работ по повышению качества их энергоснабжения", - отметил Бирюков.Заместитель мэра столицы также рассказал, что в этих округах все неизолированные провода заменили на современные и надежные самонесущие изолированные, установили 395 автоматических пунктов секционирования на воздушных линиях электропередач, которые автоматически отключают участок при перегрузке сети."Модернизировано свыше 1 тысячи трансформаторных подстанций, внедрена интеллектуальная система управления электросетями, которая позволяет дистанционно регулировать их работу. Проводятся тренировки по отработке действий по ликвидации возможных нарушений электроснабжения потребителей с участием префектур административных округов и ресурсоснабжающих организаций", - подчеркнул Бирюков.Он также уточнил, что на территории ТиНАО размещены дополнительные места базирования оперативных выездных бригад, что позволяет сократить время реагирования на нештатные ситуации.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что для обеспечения надежного электроснабжения округов ведутся работы по реконструкции и строительству новых подстанций.
https://realty.ria.ru/20211116/moskva-1759314865.html
https://realty.ria.ru/20211116/sneg-1759159058.html
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, тинао, городское хозяйство москвы
07:20 17.11.2021 (обновлено: 10:47 17.11.2021)
 

В Москве провели работы по повышению качества электроснабжения ТиНАО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Энергетики Москвы провели масштабную работу по повышению качества и надежности электроснабжения ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Столичные энергетики провели масштабную работу по повышению качества и надежности электроснабжения ТиНАО. Высокий уровень надежности и безаварийности всех инженерных систем жизнеобеспечения является одной из важных составляющих комфортной городской среды. После присоединения новых территорий провели комплекс работ по повышению качества их энергоснабжения", - отметил Бирюков.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 16:19Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве обновили порядок проведения мониторинга техсостояния домов
Заместитель мэра столицы также рассказал, что в этих округах все неизолированные провода заменили на современные и надежные самонесущие изолированные, установили 395 автоматических пунктов секционирования на воздушных линиях электропередач, которые автоматически отключают участок при перегрузке сети.
"Модернизировано свыше 1 тысячи трансформаторных подстанций, внедрена интеллектуальная система управления электросетями, которая позволяет дистанционно регулировать их работу. Проводятся тренировки по отработке действий по ликвидации возможных нарушений электроснабжения потребителей с участием префектур административных округов и ресурсоснабжающих организаций", - подчеркнул Бирюков.
Он также уточнил, что на территории ТиНАО размещены дополнительные места базирования оперативных выездных бригад, что позволяет сократить время реагирования на нештатные ситуации.
Рабочий на территории реконструированного снегоплавильного пункта Черемушкинский в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В зимнюю топку: как модернизируют снегосплавные пункты
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что для обеспечения надежного электроснабжения округов ведутся работы по реконструкции и строительству новых подстанций.
"До конца года завершим реконструкцию подстанции "Битца", что позволит создать дополнительные мощности на юго-западе столицы и в Новомосковском административном округе. В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию новой подстанции "Саларьево" в Троицком округе", - сообщил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковТиНАОГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44Украинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия России
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
00:19Глава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" России
00:14Вильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давления
Лента новостейМолния
Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферамУкраинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия РоссииВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи АфганистануГлава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" РоссииВильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давления