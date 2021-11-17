https://ria.ru/20211117/elektrosnabzhenie-1759411132.html

В Москве провели работы по повышению качества электроснабжения ТиНАО

В Москве провели работы по повышению качества электроснабжения ТиНАО - РИА Новости, 17.11.2021

В Москве провели работы по повышению качества электроснабжения ТиНАО

Энергетики Москвы провели масштабную работу по повышению качества и надежности электроснабжения ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T07:20

2021-11-17T07:20

2021-11-17T10:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

тинао

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Энергетики Москвы провели масштабную работу по повышению качества и надежности электроснабжения ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Столичные энергетики провели масштабную работу по повышению качества и надежности электроснабжения ТиНАО. Высокий уровень надежности и безаварийности всех инженерных систем жизнеобеспечения является одной из важных составляющих комфортной городской среды. После присоединения новых территорий провели комплекс работ по повышению качества их энергоснабжения", - отметил Бирюков.Заместитель мэра столицы также рассказал, что в этих округах все неизолированные провода заменили на современные и надежные самонесущие изолированные, установили 395 автоматических пунктов секционирования на воздушных линиях электропередач, которые автоматически отключают участок при перегрузке сети."Модернизировано свыше 1 тысячи трансформаторных подстанций, внедрена интеллектуальная система управления электросетями, которая позволяет дистанционно регулировать их работу. Проводятся тренировки по отработке действий по ликвидации возможных нарушений электроснабжения потребителей с участием префектур административных округов и ресурсоснабжающих организаций", - подчеркнул Бирюков.Он также уточнил, что на территории ТиНАО размещены дополнительные места базирования оперативных выездных бригад, что позволяет сократить время реагирования на нештатные ситуации.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что для обеспечения надежного электроснабжения округов ведутся работы по реконструкции и строительству новых подстанций.

https://realty.ria.ru/20211116/moskva-1759314865.html

https://realty.ria.ru/20211116/sneg-1759159058.html

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, тинао, городское хозяйство москвы