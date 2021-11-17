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На севере Москвы опрокинулась маршрутка

На севере Москвы опрокинулась маршрутка - РИА Новости, 17.11.2021

На севере Москвы опрокинулась маршрутка

Четыре человека пострадали, по предварительным данным, при опрокидывании маршрутной "Газели" на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:21

2021-11-17T12:21

2021-11-17T12:21

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали, по предварительным данным, при опрокидывании маршрутной "Газели" на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При выезде на внешнюю сторону МКАД с федеральной трассы М-11 "Нева" произошло опрокидывание маршрутного такси "Газель", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП, предварительно, пострадали четыре человека - водитель маршрутки и трое пассажиров. Обстоятельства происшествия выясняются."Из-за аварии перекрыт съезд с М-11 на внешнюю сторону МКАД", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва