https://ria.ru/20211117/draka-1759483148.html

Полиция задержала двух участников драки в вагоне на МЦК

Полиция задержала двух участников драки в вагоне на МЦК - РИА Новости, 17.11.2021

Полиция задержала двух участников драки в вагоне на МЦК

Столичные полицейские задержали двух участников потасовки в вагоне поезда на МЦК, ими оказались граждане одного из государств ближнего зарубежья, сообщили... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:38

2021-11-17T15:38

2021-11-17T17:13

московское центральное кольцо (мцк)

происшествия

общество

москва

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Столичные полицейские задержали двух участников потасовки в вагоне поезда на МЦК, ими оказались граждане одного из государств ближнего зарубежья, сообщили журналистам в пресс-службе Управления на транспорте по ЦФО."Они подозреваются в хулиганских действиях в электропоезде Московского центрального кольца", — сказали в ведомстве.Инцидент произошел вечером 14 ноября. Как выяснила полиция, двое пьяных мужчин спровоцировали словесный конфликт, который перерос в драку. Никто из ее участников в полицию не обращался, но в соцсетях появилось видео с места событий. На кадрах видно, что в вагоне поезда повздорили несколько человек, а другие пассажиры пытались разнять их. В описании говорилось, что это случилось на станции МЦК "Окружная". После этого Следственный комитет начал проверку, вскоре установили личности подозреваемых. По факту драки возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. В начале октября на Арбатско-Покровской линии метро пьяная компания жестоко избила молодого человека, заступившегося за девушку. Этот случай вызвал большой общественный резонанс. Вскоре задержали троих подозреваемых — они оказались уроженцами Дагестана. Сейчас они находятся под стражей, им вменяют покушение на убийство.

https://ria.ru/20211009/metro-1753788013.html

москва

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Драка в вагоне на МЦК. Кадры очевидца Неизвестные устроили драку в вагоне метро на Московском центральном кольце. Проводится проверка, участников ссоры ищут. Стычка произошла в поезде на станции "Окружная". 2021-11-17T15:38 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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московское центральное кольцо (мцк), происшествия, общество, москва