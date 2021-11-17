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Полиция задержала двух участников драки в вагоне на МЦК
Полиция задержала двух участников драки в вагоне на МЦК - РИА Новости, 17.11.2021
Полиция задержала двух участников драки в вагоне на МЦК
Столичные полицейские задержали двух участников потасовки в вагоне поезда на МЦК, ими оказались граждане одного из государств ближнего зарубежья, сообщили... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:38
2021-11-17T17:13
московское центральное кольцо (мцк)
происшествия
общество
москва
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Столичные полицейские задержали двух участников потасовки в вагоне поезда на МЦК, ими оказались граждане одного из государств ближнего зарубежья, сообщили журналистам в пресс-службе Управления на транспорте по ЦФО."Они подозреваются в хулиганских действиях в электропоезде Московского центрального кольца", — сказали в ведомстве.Инцидент произошел вечером 14 ноября. Как выяснила полиция, двое пьяных мужчин спровоцировали словесный конфликт, который перерос в драку. Никто из ее участников в полицию не обращался, но в соцсетях появилось видео с места событий. На кадрах видно, что в вагоне поезда повздорили несколько человек, а другие пассажиры пытались разнять их. В описании говорилось, что это случилось на станции МЦК "Окружная". После этого Следственный комитет начал проверку, вскоре установили личности подозреваемых. По факту драки возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. В начале октября на Арбатско-Покровской линии метро пьяная компания жестоко избила молодого человека, заступившегося за девушку. Этот случай вызвал большой общественный резонанс. Вскоре задержали троих подозреваемых — они оказались уроженцами Дагестана. Сейчас они находятся под стражей, им вменяют покушение на убийство.
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Драка в вагоне на МЦК. Кадры очевидца
Неизвестные устроили драку в вагоне метро на Московском центральном кольце. Проводится проверка, участников ссоры ищут. Стычка произошла в поезде на станции "Окружная".
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московское центральное кольцо (мцк), происшествия, общество, москва
15:38 17.11.2021 (обновлено: 17:13 17.11.2021)
 
Полиция задержала двух участников драки в вагоне на МЦК

Полиция задержала двух участников потасовки в вагоне поезда на МЦК

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции в Москве
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Столичные полицейские задержали двух участников потасовки в вагоне поезда на МЦК, ими оказались граждане одного из государств ближнего зарубежья, сообщили журналистам в пресс-службе Управления на транспорте по ЦФО.
"Они подозреваются в хулиганских действиях в электропоезде Московского центрального кольца", — сказали в ведомстве.
Инцидент произошел вечером 14 ноября. Как выяснила полиция, двое пьяных мужчин спровоцировали словесный конфликт, который перерос в драку. Никто из ее участников в полицию не обращался, но в соцсетях появилось видео с места событий. На кадрах видно, что в вагоне поезда повздорили несколько человек, а другие пассажиры пытались разнять их. В описании говорилось, что это случилось на станции МЦК "Окружная". После этого Следственный комитет начал проверку, вскоре установили личности подозреваемых.
По факту драки возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
В начале октября на Арбатско-Покровской линии метро пьяная компания жестоко избила молодого человека, заступившегося за девушку. Этот случай вызвал большой общественный резонанс. Вскоре задержали троих подозреваемых — они оказались уроженцами Дагестана. Сейчас они находятся под стражей, им вменяют покушение на убийство.
Оказывали активное сопротивление – полицейские об избивших пассажира в метро - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
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Полицейские рассказали, как задерживали тех, кто избил пассажира в метро
 
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