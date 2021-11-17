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Пашинян обвинил Баку в затягивании процесса демаркации границ

Пашинян обвинил Баку в затягивании процесса демаркации границ - РИА Новости, 17.11.2021

Пашинян обвинил Баку в затягивании процесса демаркации границ

Россия с мая трижды предлагала начать процесс демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, сказал в среду в ходе правительственного часа в... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:49

2021-11-17T15:49

2021-11-17T15:58

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армения

азербайджан

минобороны армении

минобороны азербайджана

никол пашинян

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Россия с мая трижды предлагала начать процесс демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, сказал в среду в ходе правительственного часа в парламенте премьер страны Никол Пашинян."С мая РФ трижды предлагала начать процесс демаркации и делимитации границы и мы трижды давали наше согласие", - сказал Пашинян. По его мнению, процесс не продвигается из-за его затягивания со стороны Азербайджана, отсутствия ответа Баку. Пашинян заявил также, что очень важно урегулировать ситуацию мирным путем, в том числе начать процесс делимитации и демаркации границы.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.

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армения

азербайджан

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