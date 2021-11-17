https://ria.ru/20211117/covid-19-1759518632.html

Попова заявила об обязательном обследовании больных ОРВИ на COVID-19

Попова заявила об обязательном обследовании больных ОРВИ на COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Попова заявила об обязательном обследовании больных ОРВИ на COVID-19

Всех людей с ОРВИ будут проверять на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:40

2021-11-17T17:40

2021-11-17T23:53

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Всех людей с ОРВИ будут проверять на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные", — сказала она на совещании по вопросам развития генетических технологий в России.Попова добавила, что для облегчения этой работы в ближайшие три месяца в регионы направят достаточное количество экспресс-тестов."Уверена, что это позволит гораздо быстрее выявлять инфицированных людей с клиникой, принимать меры быстро", — заключила она.По ее словам, задача заключается в том, чтобы как минимум до конца января обеспечить высокочувствительными тестами всех, кто будет обращаться с ОРВИ, чтобы врач мог поставить диагноз в момент осмотра.Попова уточнила, что пока нет технической возможности обследовать всех контактных людей, но проблема решается постепенно и в первую очередь нужно сконцентрироваться на пациентах с симптомами.Глава Роспотребнадзора также сообщила, что охват тестированием на COVID-19 в России увеличили в 1,5 раза.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211117/popova-1759536866.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/koronavirus-1759323028.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, коронавирус covid-19