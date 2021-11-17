https://ria.ru/20211117/covid-19-1759518632.html
Попова заявила об обязательном обследовании больных ОРВИ на COVID-19
Попова заявила об обязательном обследовании больных ОРВИ на COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
Попова заявила об обязательном обследовании больных ОРВИ на COVID-19
Всех людей с ОРВИ будут проверять на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:40
2021-11-17T17:40
2021-11-17T23:53
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Всех людей с ОРВИ будут проверять на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные", — сказала она на совещании по вопросам развития генетических технологий в России.Попова добавила, что для облегчения этой работы в ближайшие три месяца в регионы направят достаточное количество экспресс-тестов."Уверена, что это позволит гораздо быстрее выявлять инфицированных людей с клиникой, принимать меры быстро", — заключила она.По ее словам, задача заключается в том, чтобы как минимум до конца января обеспечить высокочувствительными тестами всех, кто будет обращаться с ОРВИ, чтобы врач мог поставить диагноз в момент осмотра.Попова уточнила, что пока нет технической возможности обследовать всех контактных людей, но проблема решается постепенно и в первую очередь нужно сконцентрироваться на пациентах с симптомами.Глава Роспотребнадзора также сообщила, что охват тестированием на COVID-19 в России увеличили в 1,5 раза.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
https://ria.ru/20211117/popova-1759536866.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, коронавирус covid-19
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Всех людей с ОРВИ будут проверять на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные", — сказала она на совещании по вопросам развития генетических технологий в России.
Попова добавила, что для облегчения этой работы в ближайшие три месяца в регионы направят достаточное количество экспресс-тестов.
"Уверена, что это позволит гораздо быстрее выявлять инфицированных людей с клиникой, принимать меры быстро", — заключила она.
По ее словам, задача заключается в том, чтобы как минимум до конца января обеспечить высокочувствительными тестами всех, кто будет обращаться с ОРВИ, чтобы врач мог поставить диагноз в момент осмотра.
Попова уточнила, что пока нет технической возможности обследовать всех контактных людей, но проблема решается постепенно и в первую очередь нужно сконцентрироваться на пациентах с симптомами.
Глава Роспотребнадзора также сообщила, что охват тестированием на COVID-19 в России увеличили в 1,5 раза.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.