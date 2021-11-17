https://ria.ru/20211117/covid-19-1759457250.html
Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве
Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 17.11.2021
Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве
Загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась за три дня на 1 тысячу коек, эпидемиологическая ситуация в городе улучшается, сообщил в среду журналистам... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:55
2021-11-17T13:55
2021-11-17T13:55
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась за три дня на 1 тысячу коек, эпидемиологическая ситуация в городе улучшается, сообщил в среду журналистам мэр Москвы Сергей Собянин."Ситуация с ковидом улучшается, за последние три дня разгрузили тысячу коек больничных", - сказал Собянин.Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 904 523 случая заражения, из них 2 966 за последние сутки. Выздоровели 1 702 667 человек, умерли 32 973. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 5 454 619 человек, коллективный иммунитет составляет 65,5%.
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве
Собянин: за последние три дня загрузка ковидных больниц столицы уменьшилась на 1000 коек