https://ria.ru/20211117/covid-19-1759457250.html

Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве

Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 17.11.2021

Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве

Загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась за три дня на 1 тысячу коек, эпидемиологическая ситуация в городе улучшается, сообщил в среду журналистам... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:55

2021-11-17T13:55

2021-11-17T13:55

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась за три дня на 1 тысячу коек, эпидемиологическая ситуация в городе улучшается, сообщил в среду журналистам мэр Москвы Сергей Собянин."Ситуация с ковидом улучшается, за последние три дня разгрузили тысячу коек больничных", - сказал Собянин.Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 904 523 случая заражения, из них 2 966 за последние сутки. Выздоровели 1 702 667 человек, умерли 32 973. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 5 454 619 человек, коллективный иммунитет составляет 65,5%.

https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758748549.html

москва

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2021

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