https://ria.ru/20211117/bochkarev-1759418882.html

Бочкарев: трамвайное депо построят на юге Москвы

Бочкарев: трамвайное депо построят на юге Москвы - РИА Новости, 17.11.2021

Бочкарев: трамвайное депо построят на юге Москвы

Новое трамвайное депо появится на 11 гектарах земли в Чертанове Центральном на юге Москвы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 17.11.2021

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москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Недвижимость. Новое трамвайное депо появится на 11 гектарах земли в Чертанове Центральном на юге Москвы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В столичном районе Чертаново Центральное планируется построить новое трамвайное депо, которое обеспечит дополнительные возможности для развития трамвайной сети на юге города", - сказал он.По его словам, в составе депо на Дорожной улице будут служебно-бытовой корпус, корпус мойки с производственными помещениями, производственный корпус и открытая стоянка для трамвайных вагонов. Депо будет обслуживать перспективную трамвайную линию, которую планируется запустить по маршруту от Чертановской улицы до станции Покровское второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2)."Протяженность новой трамвайной линии составит порядка 3 километров, на ней планируется обустройство 15 современных остановочных пунктов, также предусмотрены работы по реконструкции улиц Дорожная, Чертановская, Красного Маяка и улицы Подольских Курсантов, прилегающую территорию благоустроят", - добавил Бочкарёв.Заммэра подчеркнул, что новая линия улучшит транспортное обслуживание жителей района, сократит время в пути для пассажиров и обеспечит связь между станцией "Пражская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро и МЦД-2.

https://ria.ru/20211026/bochkarev-1756276978.html

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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы