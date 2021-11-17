https://ria.ru/20211117/bochkarev-1759409229.html

Бочкарев: началась подготовка к строительству нового моста через реку Битца

Бочкарев: началась подготовка к строительству нового моста через реку Битца - РИА Новости, 17.11.2021

Бочкарев: началась подготовка к строительству нового моста через реку Битца

Началась подготовка к строительству моста через реку Битца в рамках свозведения десятого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ-10), который проходит от МКАД до... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:30

2021-11-17T10:30

2021-11-17T10:30

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Недвижимость. Началась подготовка к строительству моста через реку Битца в рамках свозведения десятого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ-10), который проходит от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв."В настоящее время идет подготовка к возведению противооползневого сооружения на буронабивных сваях перед береговой опорой моста через реку Битцу. До начала строительства моста необходимо стабилизировать оползневые процессы", — сказал он.По словам Бочкарёва, на участке также идет создание надземного пешеходного перехода через МКАД и эстакадного съезда с Московской кольцевой автодороги на ЮВХ в сторону области."Также продолжается строительство путепровода через Варшавское шоссе и пути Второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), сейчас ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций из стройзоны", — уточнил заммэра.Хордовая система скоростных дорожных магистралей столицы включает Северо-Западную, Северо-Восточную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду. Хорды призваны связать периферийные районы столицы, тем самым разгрузив центральные магистрали, ТТК и МКАД.

https://ria.ru/20211115/bochkarev-1759067398.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы