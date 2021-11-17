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Бочкарев: началась подготовка к строительству нового моста через реку Битца
Бочкарев: началась подготовка к строительству нового моста через реку Битца - РИА Новости, 17.11.2021
Бочкарев: началась подготовка к строительству нового моста через реку Битца
Началась подготовка к строительству моста через реку Битца в рамках свозведения десятого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ-10), который проходит от МКАД до... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:30
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москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Недвижимость. Началась подготовка к строительству моста через реку Битца в рамках свозведения десятого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ-10), который проходит от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв."В настоящее время идет подготовка к возведению противооползневого сооружения на буронабивных сваях перед береговой опорой моста через реку Битцу. До начала строительства моста необходимо стабилизировать оползневые процессы", — сказал он.По словам Бочкарёва, на участке также идет создание надземного пешеходного перехода через МКАД и эстакадного съезда с Московской кольцевой автодороги на ЮВХ в сторону области."Также продолжается строительство путепровода через Варшавское шоссе и пути Второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), сейчас ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций из стройзоны", — уточнил заммэра.Хордовая система скоростных дорожных магистралей столицы включает Северо-Западную, Северо-Восточную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду. Хорды призваны связать периферийные районы столицы, тем самым разгрузив центральные магистрали, ТТК и МКАД.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
10:30 17.11.2021
 

Бочкарев: началась подготовка к строительству нового моста через реку Битца

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Недвижимость. Началась подготовка к строительству моста через реку Битца в рамках свозведения десятого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ-10), который проходит от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"В настоящее время идет подготовка к возведению противооползневого сооружения на буронабивных сваях перед береговой опорой моста через реку Битцу. До начала строительства моста необходимо стабилизировать оползневые процессы", — сказал он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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По словам Бочкарёва, на участке также идет создание надземного пешеходного перехода через МКАД и эстакадного съезда с Московской кольцевой автодороги на ЮВХ в сторону области.
"Также продолжается строительство путепровода через Варшавское шоссе и пути Второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), сейчас ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций из стройзоны", — уточнил заммэра.
Хордовая система скоростных дорожных магистралей столицы включает Северо-Западную, Северо-Восточную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду. Хорды призваны связать периферийные районы столицы, тем самым разгрузив центральные магистрали, ТТК и МКАД.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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