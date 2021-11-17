https://ria.ru/20211117/azerbaydzhan-1759449081.html

В Баку предложили создать комиссию по делимитации границы с Арменией

В Баку предложили создать комиссию по делимитации границы с Арменией - РИА Новости, 17.11.2021

В Баку предложили создать комиссию по делимитации границы с Арменией

Совместная комиссия должна быть создана для решения проблемы границы между Арменией и Азербайджаном, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:18

2021-11-17T13:18

2021-11-17T13:18

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

джейхун байрамов

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БАКУ, 17 ноя – РИА Новости. Совместная комиссия должна быть создана для решения проблемы границы между Арменией и Азербайджаном, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов."Необходимо решить проблему разграничения, сформировать совместную комиссию и начать процесс делимитации в соответствии с принципом уважения международно-признанных границ. С началом этого процесса напряженность на границе спадет", - приводит слова министра турецкое агентство "Анадолу".Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.По мнению экспертов, боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, сторона, которая находится на высотах, получает контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждая сторона считает, что она действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи территории, необходим процесс демаркации и делимитации границы. Москва неоднократно призывала Баку и Ереван начать этот процесс.

https://ria.ru/20210520/pashinyan-1733193969.html

https://ria.ru/20211116/shoygu-1759370534.html

армения

азербайджан

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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, джейхун байрамов